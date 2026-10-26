Borsa İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle seans ve takas takviminde düzenlemeye gidildi.
Pay Piyasası'nda 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün seans uygulanacak, 29 Ekim Perşembe günü ise borsa tamamen kapalı olacak.
Resmi tatil nedeniyle hisse alım-satım işlemlerinde geçerli olan standart takas döngüsü (T+2) uzayarak nakit geçiş tarihlerini kasım ayına taşıdı.
28 EKİM’DE SEANS YARIM GÜN, TAKAS KAPALI
Açıklanan takvime göre 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası seansı saat 12.40'a kadar yarım gün olarak yapılacak.
Ancak bu tarihte takas işlemi gerçekleştirilmeyecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı sebebiyle borsada hiçbir işlem yapılmayacak.
HİSSE SATANLARIN NAKİT HESABA GEÇİŞ GÜNLERİ
Resmi tatil ve araya giren hafta sonu nedeniyle, 26-28 Ekim tarihlerinde hisse senedi satan yatırımcıların nakit tutarlara erişim takvimi şu şekilde belirlendi:
• 26 Ekim Pazartesi günü yapılan satışların takası: 30 Ekim Cuma
• 27 Ekim Salı günü yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi
28 Ekim Çarşamba (yarım gün) yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi
|İşlem Tarihi
|Seans Durumu
|Takas Durumu
|Nakit Hesaba Geçiş Tarihi
|26 Ekim Pazartesi
|Tam gün açık
|Takas var
|30 Ekim Cuma
|27 Ekim Salı
|Tam gün açık
|Takas var
|2 Kasım Pazartesi
|28 Ekim Çarşamba
|Yarım gün (12.40'a kadar)
|Takas yok
|2 Kasım Pazartesi
|29 Ekim Perşembe
|Kapalı (Resmi Tatil)
|Kapalı
|—
|30 Ekim Cuma
|Tam gün açık
|Takas var
|Normal takvim işler