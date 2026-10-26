Pay Piyasası'nda 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün seans uygulanacak, 29 Ekim Perşembe günü ise borsa tamamen kapalı olacak.

Resmi tatil nedeniyle hisse alım-satım işlemlerinde geçerli olan standart takas döngüsü (T+2) uzayarak nakit geçiş tarihlerini kasım ayına taşıdı.

28 EKİM’DE SEANS YARIM GÜN, TAKAS KAPALI

Açıklanan takvime göre 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası seansı saat 12.40'a kadar yarım gün olarak yapılacak.

Ancak bu tarihte takas işlemi gerçekleştirilmeyecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı sebebiyle borsada hiçbir işlem yapılmayacak.

HİSSE SATANLARIN NAKİT HESABA GEÇİŞ GÜNLERİ

Resmi tatil ve araya giren hafta sonu nedeniyle, 26-28 Ekim tarihlerinde hisse senedi satan yatırımcıların nakit tutarlara erişim takvimi şu şekilde belirlendi:

• 26 Ekim Pazartesi günü yapılan satışların takası: 30 Ekim Cuma

• 27 Ekim Salı günü yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi

28 Ekim Çarşamba (yarım gün) yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi