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Borsa İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle seans ve takas takviminde düzenlemeye gidildi.

Pay Piyasası'nda 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün seans uygulanacak, 29 Ekim Perşembe günü ise borsa tamamen kapalı olacak.

Resmi tatil nedeniyle hisse alım-satım işlemlerinde geçerli olan standart takas döngüsü (T+2) uzayarak nakit geçiş tarihlerini kasım ayına taşıdı.

Borsa İstanbul kapalı olacak: Seans ve takas takvimi değişti, Görsel 1

28 EKİM’DE SEANS YARIM GÜN, TAKAS KAPALI

Açıklanan takvime göre 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası seansı saat 12.40'a kadar yarım gün olarak yapılacak.

Ancak bu tarihte takas işlemi gerçekleştirilmeyecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı sebebiyle borsada hiçbir işlem yapılmayacak.

Borsa İstanbul kapalı olacak: Seans ve takas takvimi değişti, Görsel 2

HİSSE SATANLARIN NAKİT HESABA GEÇİŞ GÜNLERİ

Resmi tatil ve araya giren hafta sonu nedeniyle, 26-28 Ekim tarihlerinde hisse senedi satan yatırımcıların nakit tutarlara erişim takvimi şu şekilde belirlendi:

• 26 Ekim Pazartesi günü yapılan satışların takası: 30 Ekim Cuma

• 27 Ekim Salı günü yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi

28 Ekim Çarşamba (yarım gün) yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi

İşlem Tarihi Seans Durumu Takas Durumu Nakit Hesaba Geçiş Tarihi
26 Ekim Pazartesi Tam gün açık Takas var 30 Ekim Cuma
27 Ekim Salı Tam gün açık Takas var 2 Kasım Pazartesi
28 Ekim Çarşamba Yarım gün (12.40'a kadar) Takas yok 2 Kasım Pazartesi
29 Ekim Perşembe Kapalı (Resmi Tatil) Kapalı
30 Ekim Cuma Tam gün açık Takas var Normal takvim işler

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