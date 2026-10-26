Şirket Yönetim Kurulu’nun 26 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, pay geri alımları için azami 4 milyar TL büyüklüğünde kaynak ayrıldı.

KAP açıklamasında, Borsa İstanbul’da oluşan pay fiyatının şirketin operasyonel faaliyetlerini ve finansal performansının gerçek değerini yansıtmadığı vurgulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde alınan kararın; pay fiyatının istikrarlı ve gerçekçi bir zeminde oluşmasına katkı sağlama, hissedarların menfaatlerini koruma ve hisse üzerindeki oynaklığı azaltma amacı taşıdığı belirtildi.

PROGRAMIN AYRINTILARI VE TAKVİM

Yönetim kurulu kararıyla devreye alınan pay geri alım programının öne çıkan detayları şu şekilde:

• Ayrılan Azami Fon: 4.000.000.000 TL

• Fiyat Sınırı: Pay başına ödenecek tutar için herhangi bir üst ya da alt limit belirlenmedi.

• Geçerlilik Süresi: Program, 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlayıp 30 Nisan 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

• İşlem Yeri: Alımlar Borsa İstanbul Pay Piyasası üzerinden, mevzuat ve piyasa koşulları gözetilerek kademeli olarak yürütülecek.

Programın uygulanması, aracı kurum seçimi ve ilgili resmi bildirimlerin yürütülmesi konusunda şirket yönetimi tam yetkili kılınırken; başlatılan geri alım sürecinin gerçekleştirilecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onay ve bilgisine sunulacağı bildirildi.

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