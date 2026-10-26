Yapılan duyuruya göre takas yükümlülüklerinin vadesinde yerine getirilmemesi sebebiyle SUWEN, BLCYT, KARTN ve CEMZY paylarında temerrüt alışı gerçekleştirilecek.

Takasbank nezdinde oluşan açık pozisyonların kapatılması amacıyla şu sıralarda işlem yapılacak:

• SUWEN.TE (Suwen Tekstil)

• BLCYT.TE (Bilici Yatırım)

• KARTN.TE (Kartonsan)

• CEMZY.TE (Cem Zeytin)

Temerrüt alış işlemlerinin takası 26 Ekim 2026 işlem günü içerisinde tamamlanacak. Piyasa katılımcılarının satış emirlerini doğrudan ilgili temerrüt pay sıralarına iletebilecekleri belirtildi.

2 GÜN İÇİNDE KARŞILANAMAZSA NAKDİ UZLAŞI DEVREYE GİRECEK

Açıklamada, Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü’nün 65. maddesinde düzenlenen "kıymet temerrüdü" kurallarına dikkat çekildi.

İlgili mevzuat uyarınca; Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken kıymetin piyasadan 2 iş günü içerisinde temin edilememesi durumunda fiziki teslimat yerine nakdi uzlaşı uygulanacak ve alacaklı tarafa kıymet bedeli nakit olarak ödenecek.

Ayrıca netleştirme işlemleri nedeniyle, temerrüdün başladığı günkü alacaklı üye ile sürecin nakit ödemeyle kapandığı tarihteki hak sahibi üyenin farklılık gösterebileceği hatırlatıldı.

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