Borsa İstanbul'da işlem gören BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisselerinde ortak alımları devam ediyor. Şirket ortaklarından Mustafa Latif Topbaş, 23 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği yeni pay alımını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Ekim ayı içerisinde peş peşe hisse satın alan Topbaş'ın 15-23 Ekim dönemindeki toplam alımı 613 bin 272 lota ulaştı. Son işlemin ardından şirketteki pay ve oy hakkı oranı ise yüzde 0,2953 oldu.

MUSTAFA LATİF TOPBAŞ'TAN YENİ BIMAS HİSSE ALIMI

BİM Birleşik Mağazalar ortaklarından Mustafa Latif Topbaş, şirket paylarında 3.272 adetlik yeni alım gerçekleştirdi.

26 Ekim 2026 tarihinde KAP'a bildirilen işlem bilgilerine göre Topbaş, 23 Ekim'de BIMAS hisselerini ortalama 364,80 TL fiyatla satın aldı.

Toplam 3.272 TL nominal tutarlı pay alımının parasal büyüklüğü yaklaşık 1,19 milyon TL olarak hesaplandı.

İşlemin ardından Topbaş'ın BİM sermayesindeki pay ve oy hakkı oranı yüzde 0,2953 seviyesine yükseldi.

BİM'DE EKİM AYINDA 613 BİN LOTU AŞAN ALIM

Mustafa Latif Topbaş'ın BİM hisselerindeki son işlemi, ekim ayında gerçekleştirdiği önceki alımların devamı oldu.

Topbaş, 15-19 Ekim 2026 döneminde 375,92 TL ile 399,88 TL fiyat aralığından toplam 410 bin lot BIMAS hissesi satın almıştı.

Ardından 22 Ekim'de ortalama 371,26 TL fiyatla 200 bin lotluk yeni alım gerçekleştirdi. Bu işlemin toplam büyüklüğü 74 milyon 252 bin TL olarak hesaplandı.

23 Ekim'de yapılan 3.272 lotluk son alımla birlikte Topbaş'ın 15-23 Ekim dönemindeki toplam hisse alımı 613.272 lota ulaştı.

MUSTAFA LATİF TOPBAŞ'IN BIMAS HİSSE ALIMLARI

İşlem tarihi Alınan hisse miktarı Alış fiyatı 15-19 Ekim 2026 410.000 lot 375,92–399,88 TL 22 Ekim 2026 200.000 lot 371,26 TL 23 Ekim 2026 3.272 lot 364,80 TL Toplam 613.272 lot

BIMAS'TA ORTAKLIK PAYI YÜZDE 0,2953'E YÜKSELDİ

Mustafa Latif Topbaş'ın BİM sermayesindeki pay ve oy hakkı oranı, 19 Ekim'de bildirilen işlemler sonrasında yüzde 0,2783 seviyesine ulaşmıştı.

22 Ekim'de gerçekleştirilen 200 bin lotluk alımın ardından söz konusu oran yüzde 0,2950'ye yükseldi.

23 Ekim'deki son alımla birlikte Topbaş'ın şirketteki pay ve oy hakkı oranı yüzde 0,2953 olarak açıklandı.

Böylece Topbaş, ekim ayının ikinci yarısında gerçekleştirdiği işlemlerle BİM'deki pay miktarını artırmayı sürdürdü.

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