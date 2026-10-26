Borsa İstanbul'da işlem gören ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), savunma sanayisine yönelik yazılım işine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, birleşme öncesinde İntron tarafından imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen kurumsal entegre video yönetim yazılımı işi için 882 bin dolar, yaklaşık 43,8 milyon TL tutarında fatura düzenlediğini duyurdu.

ARDYZ'DEN SAVUNMA SANAYİSİNE 43,8 MİLYON TL'LİK YAZILIM İŞİ

ARD Grup Bilişim Teknolojileri, bir savunma sanayi şirketine yönelik kurumsal entegre video yönetim yazılımı işi kapsamında 23 Ekim 2026 tarihinde fatura düzenlediğini açıkladı.

KAP bildirimine göre söz konusu faturanın tutarı KDV dahil 882.000 ABD doları, Türk lirası karşılığıyla 43.794.828 TL oldu.

İşin, birleşme öncesinde İntron tarafından imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

SÖZLEŞME İNTRON'DAN DEVRALINMIŞTI

Şirketin açıklamasında, söz konusu işin İntron firmasından ARD Grup'a devredilen sözleşmeler kapsamında yer aldığı ifade edildi.

Devralma işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26 Kasım 2025 tarihli ve E-29833736-106.01.01-81802 sayılı yazısıyla karara bağlandığı bildirildi.

Bu kapsamda savunma sanayisine yönelik yazılım işi için düzenlenen faturanın, daha önce devralınmış sözleşmelerden kaynaklandığı belirtildi.

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