Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına yönelik düzenlemelerde yeni bir karara imza attı. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. maddesinde değişikliğe gidilirken fonların portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum takvimi yeniden belirlendi. Daha önce 31 Ekim ve 30 Kasım için öngörülen kademeli uyum uygulaması kaldırıldı. Tam uyum için son tarih ise 31 Aralık 2026'dan 31 Ocak 2027'ye uzatıldı.

SPK YATIRIM FONLARINDA UYUM TAKVİMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de değişikliğe gitti.

Düzenleme kapsamında fonların portföy ve yatırım sınırlamalarına uyumu için daha önce belirlenen aşamalı takvim kaldırıldı.

Önceki uygulamada yatırım fonlarının 31 Ekim 2026 ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum sağlaması, 31 Aralık 2026 itibarıyla ise tam ve nihai uyumu tamamlaması öngörülüyordu.

Yeni kararla birlikte kademeli uyum zorunlulukları uygulanmayacak. Fonların ilgili portföy ve yatırım sınırlamalarına tam uyum sağlaması için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.

FONLAR İÇİN YENİ TAKVİM NASIL OLACAK?

SPK'nın düzenlemesiyle birlikte önceki ve yeni uyum takvimi şöyle şekillendi;

Tarih Önceki uygulama Yeni uygulama 31 Ekim 2026 İlk kademeli uyum Kaldırıldı 30 Kasım 2026 İkinci kademeli uyum Kaldırıldı 31 Aralık 2026 Tam ve nihai uyum Süre uzatıldı 31 Ocak 2027 — Tam ve nihai uyum

Böylece ilgili portföy sınırlamalarına uyum için belirlenen nihai tarih bir ay ileri alınmış oldu.

KAMU KURUMLARI VE İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN HÜKÜM KALDIRILDI

SPK, Rehber'in 4.3. maddesinin ikinci fıkrasında da değişiklik yaptı.

Bu kapsamda kamu kurumları ve iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnalarını düzenleyen (a) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Ancak değişiklik, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde aynı kapsamdaki hükümler saklı tutularak gerçekleştirildi.

Dolayısıyla Rehber'deki hükmün kaldırılması, ilgili Tebliğ'de yer alan düzenlemelerin de yürürlükten kalktığı anlamına gelmiyor.

YENİ SPK KARARI YATIRIM FONLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Düzenlemeyle yatırım fonlarının ilgili portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum sağlaması için öngörülen geçiş süresi uzatılmış oldu.

Kademeli uyum tarihlerinin kaldırılması, fonların önceki takvimde belirlenen ara tarihlerde aşamalı uyum sağlama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Bununla birlikte tam ve nihai uyum yükümlülüğü devam ediyor. İlgili sınırlamalara uyumun en geç 31 Ocak 2027 tarihinde tamamlanması gerekiyor.