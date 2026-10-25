Türkiye'de yatırım fonlarının haftalık performansına ilişkin yeni veriler açıklandı. 16-23 Ekim 2026 döneminde yatırım fonlarında milyarlarca liralık para hareketi yaşanırken yatırımcı sayısındaki değişimler de fonlar arasındaki ayrışmayı ortaya koydu.

Fonturkey'in TEFAS kaynaklı verilerden hazırladığı haftalık analize göre, en yüksek net para girişi Ak Portföy On İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fonu'nda (ONK) gerçekleşti. Fon, bir haftada 7,11 milyar TL net para girişiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

En yüksek net para çıkışı ise 12,53 milyar TL ile Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fonu'nda (PPJ) kaydedildi.

EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN FONLAR

Haftalık verilere göre döviz cinsi serbest fonlar para girişlerinde ilk sıralarda yer aldı.

ONK fonunu 3,47 milyar TL ile Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fonu (YTY) takip etti.

Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (KTV) ise 2,19 milyar TL'lik net para girişiyle üçüncü sıraya yerleşti.

16-23 Ekim haftasında en fazla net para girişi olan 10 fon:

Fon kodu Net para girişi ONK 7,11 milyar TL YTY 3,47 milyar TL KTV 2,19 milyar TL ZPR 2,15 milyar TL ONS 2,11 milyar TL PAL 1,63 milyar TL IDO 1,16 milyar TL BKY 1,10 milyar TL EPT 1,01 milyar TL DCB 949 milyon TL

PARA PİYASASI FONLARINDA MİLYARLIK ÇIKIŞ

Haftanın en yüksek net para çıkışı PPJ fonunda gerçekleşti.

Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fonu'ndan (PPJ) 12,53 milyar TL çıkış kaydedilirken Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Serbest (TL) Fonu (ZBJ) 7,58 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı.

Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (BGP) ise 7,11 milyar TL net para çıkışı yaşadı.

Haftanın en fazla net para çıkışı olan 10 fonu:

Fon kodu Net para çıkışı PPJ 12,53 milyar TL ZBJ 7,58 milyar TL BGP 7,11 milyar TL DAS 5,36 milyar TL MT2 3,74 milyar TL KSV 1,70 milyar TL EUZ 1,30 milyar TL PPN 1,26 milyar TL NSD 1,24 milyar TL VFK 1,21 milyar TL

7,58 MİLYAR TL ÇIKIŞ YAŞANDI AMA YATIRIMCI SAYISI ARTTI

Haftalık verilerin en çarpıcı ayrıntılarından biri Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Serbest (TL) Fonu'nda (ZBJ) görüldü.

Fondan bir haftada 7,58 milyar TL net para çıkışı yaşanmasına rağmen yatırımcı sayısı 1.092 kişi arttı.

Böylece ZBJ, haftanın en fazla net para çıkışı yaşayan ikinci fonu olmasına karşın yatırımcı sayısını en fazla artıran fon olarak kayıtlara geçti.

Bu ayrışma, fonlardaki para hareketleri ile yatırımcı sayısındaki değişimlerin her zaman aynı yönde gerçekleşmediğini ortaya koydu.

YATIRIMCI SAYISI EN ÇOK ARTAN FONLAR

Yatırımcı sayısında en yüksek artış ZBJ fonunda gerçekleşirken Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu (KLU) 768 kişilik artışla ikinci sırada yer aldı.

İş Portföy Altın Fonu (TTA) ise 614 yeni yatırımcı hesabıyla üçüncü sıraya yerleşti.

Petrol temalı AES fonunda 560, sağlık sektörüne yatırım yapan AFS fonunda ise 503 kişilik artış kaydedildi.

Fon kodu Yatırımcı sayısı değişimi ZBJ +1.092 KLU +768 TTA +614 AES +560 AFS +503 ZPO +464 AIS +439 KTV +355 GUB +342 KSV +310

TEKNOLOJİ FONLARINDA YATIRIMCI SAYISI GERİLEDİ

Haftalık yatırımcı sayısı verilerinde teknoloji temalı fonlardaki azalış öne çıktı.

En fazla yatırımcı kaybeden fon, 1.753 kişilik düşüşle Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFT) oldu.

AFT'yi 1.196 kişilik azalışla Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) takip etti.

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fonu (IJC) ise 1.079 yatırımcı kaybetti.

Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu (GUH) ve Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu (YAY) da yatırımcı sayısı azalan fonlar arasında yer aldı.

Haftanın yatırımcı sayısı en çok azalan 10 fonu:

Fon kodu Yatırımcı sayısı değişimi AFT -1.753 DLY -1.196 IJC -1.079 GUH -780 YAY -595 CPT -557 TTE -545 AFO -535 KUT -515 KTJ -503

FON YATIRIMCILARININ TERCİHLERİNDE AYRIŞMA

16-23 Ekim haftasında para girişlerinde döviz cinsi serbest fonların, yatırımcı sayısındaki artışta ise para piyasası, altın, petrol ve sağlık temalı fonların öne çıkması dikkat çekti.

Buna karşılık teknoloji ağırlıklı fonların birçoğunda yatırımcı sayısının gerilediği görüldü.

Ancak yatırımcı sayısındaki azalış doğrudan aynı tutarda para çıkışı yaşandığı anlamına gelmiyor. Benzer şekilde yüksek miktarlı para çıkışı gerçekleşen bir fonun yatırımcı sayısı aynı dönemde artabiliyor.

Haftalık veriler, fon piyasasında para hareketleri ile yatırımcı tercihlerinin fon türlerine göre farklılaştığını gösterdi.

Kaynak: Fonturkey / TEFAS. Veriler 16-23 Ekim 2026 dönemini kapsamaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.