Borsa İstanbul ve yatırım fonlarına yönelik manipülasyon iddialarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gönüllü geri ödeme sürecinde 24 kişinin toplam 9 milyar TL iade ettiği belirtilirken bir ay içerisinde 100 milyar TL'ye ulaşılması hedefleniyor. Soruşturma kapsamında 36 hisse incelenirken 20 kişinin daha ödeme için başvurduğu bildirildi.

FON SORUŞTURMASINDA 20 KİŞİDEN YENİ BAŞVURU

Geri ödeme süreci devam ederken soruşturmayla bağlantılı 20 üst düzey ismin daha avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu belirtildi.

Başvuruların gönüllü iade mekanizması kapsamında değerlendirildiği, TMSF ile kişi ve şirketler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Söz konusu 20 başvurunun ne kadarlık bir ödeme tutarını kapsadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

ASTOR ORTAKLARINDAN 5 MİLYAR TL'LİK İADE

Gönüllü iade sürecinde en yüksek tutarlı ödemelerden birinin Astor Enerji'nin (ASTOR) ana hissedarları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel tarafından yapıldığı bildirildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre iki isim, TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabına toplam 5 milyar TL yatırdı.

Öte yandan Astor Enerji, 23 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında uygulanan mal varlığı tedbirleri ile dondurma kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldığını duyurmuştu.

Şirketin KAP bildiriminde 5 milyar TL'lik iadeye ilişkin ayrıca bilgi verilmedi.

36 HİSSE SENEDİNDE İŞLEMLER İNCELENİYOR

Fon soruşturmasının yalnızca yatırım fonlarıyla sınırlı olmadığı, Borsa İstanbul'da işlem gören 36 hisse senedindeki işlemlerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli para hareketleri, hisse senedi işlemleri ve fon transferleri araştırılıyor.

İncelemelerin beş farklı kurumda görev yapan uzmanlar tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

7 SAVCI SORUŞTURMADA GÖREV ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki soruşturmanın bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinasyonunda yedi Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Süreçte Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul ve TMSF arasında koordinasyon sağlanıyor.

GÖNÜLLÜ İADE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada tasfiye kapsamındaki 131 yatırım fonu için ayrı hesaplar ve bir genel iade hesabı oluşturulduğunu bildirmişti.

Şimşek, ilk aşamada reel olarak 10 milyon TL ve üzerinde kazanç elde eden kişi ve şirketlere başvurulacağını, gönüllü iade gerçekleşmemesi durumunda hukuki sürecin işletileceğini ifade etmişti.

Yeni açıklanan 9 milyar TL'lik tutar, gönüllü iade hesaplarına yapıldığı bildirilen ödemeleri ifade ediyor. Bu tutarın tamamının yatırımcılara dağıtıldığı anlamına gelmiyor.

Soruşturma ve geri ödeme süreçlerine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor.