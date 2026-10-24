Şirketin açıklamasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında aldığı kararı 23 Ekim itibarıyla verdi. Geçgel kardeşlerin 5 milyar TL'yi gönüllü olarak iade ettiği yönündeki iddialar gündeme gelirken bu tutara ilişkin resmi doğrulama bulunmuyor.

ASTOR ENERJİ'DEN KAP AÇIKLAMASI

Astor Enerji, ana hissedarları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında aldığı kararın 23 Ekim'de şirket ortakları tarafından yönetime bildirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Ekim tarihli kararıyla Geçgel kardeşler hakkında 26 Eylül'de uygulanan malvarlığı tedbirleri ile dondurma kararı kaldırıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA HANGİ UNSURLAR DEĞERLENDİRİLDİ?

Kararda, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimlerinin, sermaye paylarının ve kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

Tedbirlerin kaldırılması, Astor Enerji'nin ana hissedarları hakkındaki soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme olarak öne çıktı.

5 MİLYAR TL İADE İDDİASI DOĞRULANMADI

Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in 5 milyar TL'yi gönüllü olarak iade ettiği yönünde iddialar da gündeme geldi. Ancak Astor Enerji'nin KAP açıklamasında söz konusu tutarın iade edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Mevcut bilgiler kapsamında 5 milyar TL'lik iade iddiasını doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

ASTOR ENERJİ'NİN KAP AÇIKLAMASI

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, Şirketimizin ana hissedarları Sayın Feridun Geçgel ve Sayın Enver Geçgel hakkında uygulanmakta olan tedbirlerin ve dondurma kararının, bugün itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırılmasına karar verildiği Şirketimiz ortakları tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

Spot: Astor Enerji'nin ana hissedarları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkındaki malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. 5 milyar TL iade iddiası ise henüz doğrulanmadı.

ASTOR hisseleri haftalık bazda yüzde 22,16 değer kaybetti. 142,6 TL’den kapanışı yaptı.

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