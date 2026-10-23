Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 8 milyar 153 milyon TL’ye yükseldi. Net faaliyet kârında da yüzde 23’lük artış kaydedildi.

KLNMA’NIN NET KÂRI 8,15 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

Finansal rapora göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın 2025 yılının ilk dokuz ayında 6 milyar 420 milyon TL olan net dönem kârı, 2026’nın aynı döneminde 8 milyar 153 milyon TL’ye ulaştı. Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 27 arttı.

Bankanın net faaliyet kârı da 9 milyar 258 milyon TL’den 11 milyar 410 milyon TL’ye yükselerek yüzde 23 artış gösterdi.

FAİZ GELİRLERİ YÜZDE 24 ARTTI

Bankanın faiz gelirleri, 2026’nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artışla 26 milyar 854 milyon TL’ye çıktı. Faiz giderleri ise yüzde 15 artarak 12 milyar 81 milyon TL oldu.

Net ücret ve komisyon gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 204 milyon TL seviyesinden 154 milyon TL’ye geriledi. Bu kalemde yüzde 25 düşüş kaydedildi.

KREDİLER 139,5 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın finansal bilançosunda krediler, 30 Eylül 2026 itibarıyla 139 milyar 548 milyon TL olarak açıklandı. Haziran 2026’da 126 milyar 422 milyon TL olan kredi tutarı, üç aylık dönemde yüzde 10 arttı.

Finansal varlıklar (net) 75 milyar 971 milyon TL’ye yükselirken, alınan krediler 161 milyar 903 milyon TL olarak kaydedildi.

ÖZKAYNAKLAR YÜZDE 7 ARTTI

Bankanın özkaynakları, 30 Haziran 2026’daki 38 milyar 688 milyon TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 41 milyar 415 milyon TL’ye yükseldi. Böylece özkaynaklarda yüzde 7 artış gerçekleşti.

Beklenen zarar karşılıkları ise haziran sonundaki 1 milyar 509 milyon TL seviyesinden 1 milyar 550 milyon TL’ye çıktı. Finansal raporda bu kalemde yüzde 3 artış gösterildi.

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