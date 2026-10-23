ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) paylarında Bank of America’nın iştiraki Merrill Lynch International tarafından gerçekleştirilen satış işlemi açıklandı. 21 Ekim 2026 tarihinde yapılan işlemde toplam 7 milyon 48 bin 386 adet pay satılırken, dolaylı pay sahipliği oranı yüzde 3,369’dan yüzde 1,341’e geriledi.

ICUGS HİSSELERİNDE 7 MİLYON LOTLUK SATIŞ

Özel durum açıklama formuna göre Merrill Lynch International, 21 Ekim 2026 tarihinde ICUGS paylarında 1,11 TL fiyat aralığından satış işlemi gerçekleştirdi. İşlem kapsamında 7 milyon 48 bin 386 adet pay satılırken, aynı tarihte herhangi bir alış işlemi yapılmadı.

Satış işlemi sonucunda Merrill Lynch International aracılığıyla dolaylı olarak sahip olunan payların nominal tutarı 11 milyon 708 bin 664 adetten 4 milyon 660 bin 278 adede düştü.

DOLAYLI PAY ORANI YÜZDE 1,341 OLDU

Gerçekleştirilen işlem sonrasında ICUGS sermayesindeki dolaylı pay ve oy hakkı oranı yüzde 3,369 seviyesinden yüzde 1,341’e geriledi.

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