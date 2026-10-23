Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), pay geri alım programı kapsamında 23 Ekim 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da 300 bin TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. İşlemde pay başına fiyat 83,55 TL ile 85,45 TL arasında değişti.

SAHOL HİSSELERİNDE GERİ ALIM DEVAM EDİYOR

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 16 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 23 Ekim’de yeni bir işlem gerçekleştirildi.

Açıklamada, toplam 300 bin TL nominal değerli SAHOL payının geri alındığı ve işlemin 83,55 TL-85,45 TL fiyat aralığında yapıldığı belirtildi.

GERİ ALINAN PAYLARIN ORANI YÜZDE 0,02809’A ULAŞTI

Sabancı Holding’in açıklamasına göre, 23 Ekim 2026 itibarıyla geri alım programı kapsamında satın alınan payların toplam nominal değeri 590 bin TL’ye yükseldi. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 0,02809 olarak açıklandı.

SAHOL hisseleri kapanışı yüzde 0,63’lük düşüş ile 87 TL’den yaptı.

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