Marmara Holding A.Ş. (MARMAR), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal verilerini açıkladı. Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla net dönem zararı 829,1 milyon TL’ye yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) negatif 19,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

MARMARA HOLDİNG’İN NET ZARARI ARTTI

Finansal rapora göre Marmara Holding’in 2026/9 dönemindeki net dönem zararı 829 milyon 168 bin 435 TL oldu. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 55 milyon 325 bin 316 TL net zarar açıklamıştı.

Böylece şirketin net dönem zararındaki artış dikkat çekti. Raporda net dönem kârındaki değişim yüzde -1.399 olarak gösterildi.

FAVÖK 19,1 MİLYON TL NEGATİF GERÇEKLEŞTİ

Marmara Holding’in 2026 yılının ilk dokuz ayında FAVÖK’ü negatif 19 milyon 137 bin 715 TL olarak kaydedildi. 2025 yılının aynı döneminde bu tutar negatif 41 bin 272 TL seviyesindeydi.

Şirketin özet gelir tablosunda satışlar ve brüt kâr kalemleri sıfır olarak gösterilirken, net parasal pozisyon kazançları 3 milyon 485 bin 519 TL oldu.

TOPLAM VARLIKLAR 4,56 MİLYAR TL

Marmara Holding’in 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 4 milyar 561 milyon 618 bin 709 TL olarak açıklandı. Bu rakam, 30 Haziran 2026’daki 4 milyar 588 milyon 361 bin 590 TL seviyesine göre yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Şirketin dönem sonu öz kaynakları 4 milyar 526 milyon 745 bin 725 TL olarak kaydedildi. Haziran 2026 sonunda 4 milyar 567 milyon 468 bin 242 TL olan öz kaynaklarda yaklaşık yüzde 1 düşüş görüldü.

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