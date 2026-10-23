Fuzul GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin geçmiş yıllardan 2025 öncesine ait dağıtılabilir kârları bulunmasına rağmen, 2025 yılı finansal tablolarında net dönem zararı oluşması dikkate alındı.

Genel kurulda, yönetim kurulunun sunduğu öneri doğrultusunda şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kâr payı dağıtılmaması kararlaştırıldı.

FZLGY HİSSEDARLARINA TEMETTÜ YOK

23 Ekim 2026 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararla birlikte Fuzul GYO, 2025 yılı için temettü dağıtmayacak. Kararda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolardaki net dönem zararı ve şirketin mali yapısının korunması gerekçeleri öne çıktı.

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