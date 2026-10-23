Borsa İstanbul’da satış baskısı 23 Ekim’de de etkisini sürdürdü. BIST 100 endeksi TSİ 16.05 itibarıyla yüzde 3,46 değer kaybederek 10.840 puana geriledi. Sektör endekslerinde de düşüşler öne çıkarken, TSİ 16.30 itibarıyla BIST 100 hisselerinde para çıkışı yaşanan şirketler belli oldu.

BORSADA PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Güncel ekran görüntülerinde yer alan verilere göre, para çıkışının en yüksek olduğu hisselerin başında EREGL ve ASELS geldi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) hisselerinde 503,49 milyon TL, ASELSAN (ASELS) hisselerinde ise 424,56 milyon TL para çıkışı görüldü.

Para çıkışının yüksek olduğu diğer hisseler arasında SAHOL, ISCTR ve AKBNK yer aldı.

PARA ÇIKIŞI YAŞANAN İLK 10 HİSSE

Hisse Para çıkışı EREGL -503.494.139 TL ASELS -424.563.744 TL SAHOL -133.411.565 TL ISCTR -89.813.852 TL AKBNK -83.858.183 TL BIMAS -63.199.018 TL AKSEN -50.988.694 TL FROTO -32.697.516 TL GARAN -24.264.142 TL SASA -23.862.986 TL

Kaynak: ForInvest

Borsa İstanbul’da gün içinde etkili olan satış baskısı, çok sayıda sektöre ve hisseye yansıdı.

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