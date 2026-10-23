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Borsa İstanbul’da satış baskısı devam ediyor. BIST100 endeksinde kayıp yüzde 4'e yaklaştı. En çok para çıkışı olan hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da satış baskısı 23 Ekim’de de etkisini sürdürdü. BIST 100 endeksi TSİ 16.05 itibarıyla yüzde 3,46 değer kaybederek 10.840 puana geriledi. Sektör endekslerinde de düşüşler öne çıkarken, TSİ 16.30 itibarıyla BIST 100 hisselerinde para çıkışı yaşanan şirketler belli oldu.

Borsada kayıp yüzde 4 e yaklaştı: Milyonlarca liralık satış yapıldı, Görsel 1

BORSADA PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Güncel ekran görüntülerinde yer alan verilere göre, para çıkışının en yüksek olduğu hisselerin başında EREGL ve ASELS geldi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) hisselerinde 503,49 milyon TL, ASELSAN (ASELS) hisselerinde ise 424,56 milyon TL para çıkışı görüldü.

Para çıkışının yüksek olduğu diğer hisseler arasında SAHOL, ISCTR ve AKBNK yer aldı.

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PARA ÇIKIŞI YAŞANAN İLK 10 HİSSE

Hisse Para çıkışı
EREGL -503.494.139 TL
ASELS -424.563.744 TL
SAHOL -133.411.565 TL
ISCTR -89.813.852 TL
AKBNK -83.858.183 TL
BIMAS -63.199.018 TL
AKSEN -50.988.694 TL
FROTO -32.697.516 TL
GARAN -24.264.142 TL
SASA -23.862.986 TL

Kaynak: ForInvest

Borsa İstanbul’da gün içinde etkili olan satış baskısı, çok sayıda sektöre ve hisseye yansıdı.

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