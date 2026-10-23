Borsa İstanbul’da AK Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en çok alınan ve satılan hisseler belli oldu. TSİ 12.20 itibarıyla toplam net işlem hacmi 708,38 milyon lot olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALINAN HİSSELER

AK Yatırım verilerine göre, alış tarafında BTCIM 23,48 milyon lotluk net alımla ilk sırada yer aldı. KTLEV 5,39 milyon lotla ikinci, DKIUKV ise 5,17 milyon lotla üçüncü sırada bulundu.

Alım tarafında öne çıkan diğer hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) BTCIM 23.483.896 %23,95 KTLEV 5.395.200 %5,50 DKIUKV 5.169.986 %5,27 DKIFLV 3.400.000 %3,47 ASRPN.V… 2.781.400 %2,84

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Satış tarafında ise ISCTR 5,51 milyon lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. AKBNK 3,14 milyon lotla ikinci, ATAIDV ise 3,05 milyon lotla üçüncü sırada bulundu.

AK Yatırım üzerinden en çok net satışı yapılan diğer hisseler de şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) ISCTR -5.510.089 %8,25 AKBNK -3.140.874 %4,70 ATAIDV -3.045.998 %4,56 ICACE.V.B… -2.746.311 %4,11 YKBNK -2.309.238 %3,46

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.