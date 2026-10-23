Piyasada devam eden fon tasfiye krizinin yarattığı belirsizliklerle birleşen faiz kararı sonrasında BIST 100 endeksindeki kayıplar belirginleşti.

Dün satış ağırlıklı bir seyirle günü yüzde 3,08 kayıpla 11.220,37 puandan tamamlayan BİST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,12 sınırlı yükselişle 11.234,39 puandan giriş yaptı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 geriledi.

Sektörel tarafta en çok kazandıran yüzde 0,75 ile madencilik olurken, en fazla değer kaybeden ise yüzde 4,86 gerilemeyle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Ancak sınırlı tepki alımları kalıcı olamadı. Saat 10:30 itibarıyla yeniden kuvvetlenen satış baskısıyla endeks eksiye geçerek 10.963,54 dip seviyesini test etti ve yüzde 1,79 düşüşle 11.019,57 puan seviyelerine kadar geriledi.

Eylül ayında görülen 14.800’lü zirve seviyelerden bu yana devam eden düşüş trendinin hız kesmediği gözleniyor.

HİSSELERDE PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ DENGESİ

Gün içi işlemlerde önemli paylarda yaşanan para giriş-çıkış hareketleri dikkat çekiyor:

• Para Çıkışının En Yoğun Olduğu Hisseler:



o ASELS: -232,3 milyon TL (Son Fiyat: 325,50 TL | Yüzde -3,77)

o EREGL: -124,6 milyon TL (Son Fiyat: 32,20 TL | Yüzde -8,26)

o TCELL: -40,6 milyon TL (Son Fiyat: 88,70 TL | Yüzde -4,93)

o ISCTR: -35,9 milyon TL (Son Fiyat: 12,18 TL | Yüzde -1,93)

o BIMAS: -25,3 milyon TL (Son Fiyat: 370,00 TL | Yüzde +0,27)

o GUBRF: -8,2 milyon TL (Son Fiyat: 298,50 TL | Yüzde -9,95 ile tabana yakın)

• Para Girişinin Yaşandığı Hisseler:



o YKBNK: +57,0 milyon TL (Son Fiyat: 35,10 TL | Yüzde -0,62)

o AKBNK: +50,1 milyon TL (Son Fiyat: 64,10 TL | Yüzde -0,77)

o KCHOL: +40,1 milyon TL (Son Fiyat: 195,30 TL | Yüzde -0,41)

o TUPRS: +25,0 milyon TL (Son Fiyat: 356,00 TL | Yüzde +1,06)

Para girişine rağmen bankacılık ve holding hisselerindeki fiyat artışlarının sınırlı kalması ya da negatif seyretmesi, genel piyasa satışlarının derinliğini gösteriyor.

Yatırımcıların güven arayışı ve jeopolitik risklerin oluşturduğu baskı nedeniyle borsadaki para çıkışı eğilimi tazeliğini koruyor.

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