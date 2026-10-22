Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü 50 şirket tarafından gerçekleştirilen geri alım işlemleri belli oldu.

Günlük verilere göre Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) 5 milyon 750 bin lot, Gedik Yatırım (GEDIK) ise 5 milyon 14 bin 955 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) de kendi paylarının yanı sıra TRENJ ve TRMET hisselerinde alım yaptı.

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Günün en yüksek lotlu geri alım işlemleri arasında AKFGY ve GEDIK ilk sıralarda yer aldı. Bu şirketleri 3 milyon 510 bin 336 lot TRALT payı alan Türk Altın İşletmeleri, 3 milyon lotla Savur GYO (SVGYO) ve 2 milyon 675 bin lotla Tatlıpınar Enerji (TATEN) izledi.

Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1 milyon 684 bin 454 lot, Işık Plastik (ISKPL) ise 1 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

22 EKİM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Hisse kodu Geri alınan pay (lot) BLCYT 624.880 OYLUM 350.000 LMKDC 100.000 BNTAS 100.000 METEN 634.531 DOFRB 30.000 MASFN 70.000 TCKRC 85.000 TKNKA 100.000 ALBTN 100.000 KPEKS 50.000 SVGYO 3.000.000 FADE 44.000 NTHOL 250.000 AKFGY 5.750.000 ENERY 550.000 KOCMT 138.637 TRALT 3.510.336 TRALT payı

174.000 TRENJ payı

310.000 TRMET payı|

| ATAKP | 59.876 |

| SANKO | 109.143 |

| IZENR | 773.589 |

| BORSK | 195.000 |

| KLGYO | 754.000 |

| OSMEN | 120.000 |

| GEDIK | 5.014.955 |

| ARMGD | 6.000 |

| LKMNH | 20.000 |

| AKHAN | 270.000 |

| KLRHO | 100.000 |

| AHGAZ | 160.000 |

| ORGE | 250.000 |

| ADGYO | 70.000 |

| GRSEL | 7.000 |

| TATEN | 2.675.000 |

| GIPTA | 40.000 |

| ASGYO | 700.000 |

| PCILT | 46.000 |

| NETCD | 25.000 |

| RNPOL | 1.684.454 |

| ISKPL | 1.000.000 |

| ATATP | 20.000 |

| DAGI | 64.197 |

| EKIM | 625.000 |

| KZGYO | 340.000 |

| ULUUN | 856.906 |

| SOKE | 300.000 |

| EGEGY | 600.000 |

| JANTS | 183.003 |

| TABGD | 40.000 |

| CVKMD | 158.022 |

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