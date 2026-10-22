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Borsa İstanbul'da 22 Ekim 2026 tarihinde 50 şirket hisse geri alımı gerçekleştirdi. AKFGY, GEDIK, TRALT ve SVGYO yüksek lotlu işlemleriyle öne çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü 50 şirket tarafından gerçekleştirilen geri alım işlemleri belli oldu.

Günlük verilere göre Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) 5 milyon 750 bin lot, Gedik Yatırım (GEDIK) ise 5 milyon 14 bin 955 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) de kendi paylarının yanı sıra TRENJ ve TRMET hisselerinde alım yaptı.

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Günün en yüksek lotlu geri alım işlemleri arasında AKFGY ve GEDIK ilk sıralarda yer aldı. Bu şirketleri 3 milyon 510 bin 336 lot TRALT payı alan Türk Altın İşletmeleri, 3 milyon lotla Savur GYO (SVGYO) ve 2 milyon 675 bin lotla Tatlıpınar Enerji (TATEN) izledi.

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Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1 milyon 684 bin 454 lot, Işık Plastik (ISKPL) ise 1 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul da 50 şirketten geri alım! Kendi lotlarını topladılar, Görsel 1

22 EKİM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Hisse kodu Geri alınan pay (lot)
BLCYT 624.880
OYLUM 350.000
LMKDC 100.000
BNTAS 100.000
METEN 634.531
DOFRB 30.000
MASFN 70.000
TCKRC 85.000
TKNKA 100.000
ALBTN 100.000
KPEKS 50.000
SVGYO 3.000.000
FADE 44.000
NTHOL 250.000
AKFGY 5.750.000
ENERY 550.000
KOCMT 138.637
TRALT 3.510.336 TRALT payı

174.000 TRENJ payı
310.000 TRMET payı|
| ATAKP | 59.876 |
| SANKO | 109.143 |
| IZENR | 773.589 |
| BORSK | 195.000 |
| KLGYO | 754.000 |
| OSMEN | 120.000 |
| GEDIK | 5.014.955 |
| ARMGD | 6.000 |
| LKMNH | 20.000 |
| AKHAN | 270.000 |
| KLRHO | 100.000 |
| AHGAZ | 160.000 |
| ORGE | 250.000 |
| ADGYO | 70.000 |
| GRSEL | 7.000 |
| TATEN | 2.675.000 |
| GIPTA | 40.000 |
| ASGYO | 700.000 |
| PCILT | 46.000 |
| NETCD | 25.000 |
| RNPOL | 1.684.454 |
| ISKPL | 1.000.000 |
| ATATP | 20.000 |
| DAGI | 64.197 |
| EKIM | 625.000 |
| KZGYO | 340.000 |
| ULUUN | 856.906 |
| SOKE | 300.000 |
| EGEGY | 600.000 |
| JANTS | 183.003 |
| TABGD | 40.000 |
| CVKMD | 158.022 |

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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