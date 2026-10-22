Borsa İstanbul'da 22 Ekim 2026 tarihinde 50 şirket hisse geri alımı gerçekleştirdi. AKFGY, GEDIK, TRALT ve SVGYO yüksek lotlu işlemleriyle öne çıktı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü 50 şirket tarafından gerçekleştirilen geri alım işlemleri belli oldu.
Günlük verilere göre Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) 5 milyon 750 bin lot, Gedik Yatırım (GEDIK) ise 5 milyon 14 bin 955 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) de kendi paylarının yanı sıra TRENJ ve TRMET hisselerinde alım yaptı.
EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
Günün en yüksek lotlu geri alım işlemleri arasında AKFGY ve GEDIK ilk sıralarda yer aldı. Bu şirketleri 3 milyon 510 bin 336 lot TRALT payı alan Türk Altın İşletmeleri, 3 milyon lotla Savur GYO (SVGYO) ve 2 milyon 675 bin lotla Tatlıpınar Enerji (TATEN) izledi.
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1 milyon 684 bin 454 lot, Işık Plastik (ISKPL) ise 1 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
22 EKİM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Hisse kodu
|Geri alınan pay (lot)
|BLCYT
|624.880
|OYLUM
|350.000
|LMKDC
|100.000
|BNTAS
|100.000
|METEN
|634.531
|DOFRB
|30.000
|MASFN
|70.000
|TCKRC
|85.000
|TKNKA
|100.000
|ALBTN
|100.000
|KPEKS
|50.000
|SVGYO
|3.000.000
|FADE
|44.000
|NTHOL
|250.000
|AKFGY
|5.750.000
|ENERY
|550.000
|KOCMT
|138.637
|TRALT
|3.510.336 TRALT payı
174.000 TRENJ payı
310.000 TRMET payı|
| ATAKP | 59.876 |
| SANKO | 109.143 |
| IZENR | 773.589 |
| BORSK | 195.000 |
| KLGYO | 754.000 |
| OSMEN | 120.000 |
| GEDIK | 5.014.955 |
| ARMGD | 6.000 |
| LKMNH | 20.000 |
| AKHAN | 270.000 |
| KLRHO | 100.000 |
| AHGAZ | 160.000 |
| ORGE | 250.000 |
| ADGYO | 70.000 |
| GRSEL | 7.000 |
| TATEN | 2.675.000 |
| GIPTA | 40.000 |
| ASGYO | 700.000 |
| PCILT | 46.000 |
| NETCD | 25.000 |
| RNPOL | 1.684.454 |
| ISKPL | 1.000.000 |
| ATATP | 20.000 |
| DAGI | 64.197 |
| EKIM | 625.000 |
| KZGYO | 340.000 |
| ULUUN | 856.906 |
| SOKE | 300.000 |
| EGEGY | 600.000 |
| JANTS | 183.003 |
| TABGD | 40.000 |
| CVKMD | 158.022 |
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