Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 3,08 düşüşle 11.220,37 puandan tamamladığı 22 Ekim Perşembe günü, iki hisse senedinde yüksek tutarlı özel emir işlemleri gerçekleştirildi.

Aselsan (ASELS) ve Global Yatırım Holding (GLYHO) hisselerinde yapılan özel emir işlemlerinin toplam hacmi 312,9 milyon TL oldu.

ASELS HİSSELERİNDE 263 MİLYON TL'LİK İŞLEM

Aselsan (ASELS) hisselerinde 334,00 TL fiyat üzerinden 787 bin 965 lotluk özel emir işlemi gerçekleştirildi.

İşlemin toplam hacmi 263 milyon 180 bin 310 TL olarak kaydedildi.

ÖZEL EMİR İŞLEMİ YAPILAN HİSSELER

Hisse İşlem hacmi İşlem adedi Fiyat ASELS 263.180.310 TL 787.965 lot 334,00 TL GLYHO 49.740.000 TL 3.000.000 lot 16,68 TL

Global Yatırım Holding (GLYHO) hisselerinde ise 16,68 TL fiyat üzerinden 3 milyon lotluk özel emir işlemi yapıldı. İşlem hacmi 49 milyon 740 bin TL oldu.

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen pay alım satım işlemidir.

Bu işlemlerde fiyat, piyasada o anda oluşan işlem fiyatından farklı olabilir. Bazı yüksek tutarlı işlemler sonrasında alıcı ve satıcı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapılabilir.

Bildirim bulunmadığı durumlarda işlemin hangi yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği kamuya açık bilgilerden tespit edilemeyebilir.

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