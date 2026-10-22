Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL), mevcut yurt dışı tahvillerinin yeniden yapılandırılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirketin 22 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 137,5 milyon ABD dolarına kadar yeni tahvil ihracı için SPK onayı talep edildi.

Vestel, söz konusu işlemin yeni bir borçlanma amacı taşımadığını ve şirketin toplam borçluluk seviyesinde artışa yol açmayacağını bildirdi.

VESTEL'İN 500 MİLYON DOLARLIK TAHVİLLERİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Vestel Elektronik, 500 milyon dolar nominal tutarlı, yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli mevcut yurt dışı tahvilleri için 20 Ekim 2026 tarihinde takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlatmıştı.

Bu kapsamda tahvil sahiplerine sunulan seçeneklerden biri, mevcut tahvillerin yüzde 55'lik bölümünün yeni yurt dışı tahvillerle değiştirilmesini öngörüyor.

Şirket, bu seçeneğin uygulanabilmesi amacıyla toplam 137,5 milyon dolara veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı gerçekleştirmek üzere SPK'ya başvurdu.

YENİ TAHVİLLER YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK

SPK'nın onay vermesi halinde yeni tahviller, onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satışa sunulabilecek.

İhraç koşullarının, onay sürecinin tamamlanmasının ardından piyasa şartları dikkate alınarak belirlenmesi öngörülüyor.

Şirket, işlemin mevcut tahvillerin değiştirilmesine yönelik olduğunu ve toplam borçluluk seviyesinde herhangi bir artış yaratmayacağını vurguladı.

TAHVİL İHRACI NEDİR?

Tahvil ihracı, şirketlerin veya bankaların yatırımcılardan belirli bir vade ve faiz karşılığında borçlanarak finansman sağlaması anlamına geliyor. Tahvil satın alan yatırımcılar ise vade sonunda anaparalarını ve belirlenen faiz getirisini almayı hedefliyor.