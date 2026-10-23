Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın (SKBNK) kredi derecelendirme notlarına ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

Bankanın yaptığı açıklamaya göre Fitch Ratings, Şekerbank'ın uzun vadeli yabancı para (YP) ve Türk lirası (TL) ihraççı kredi notlarını "B+" seviyesinde teyit etti.

ŞEKERBANK'IN FİNANSAL KAPASİTE NOTU KORUNDU

Fitch Ratings, Şekerbank'ın finansal kapasite notunu da "b+" seviyesinde teyit etti.

Kuruluş, bankanın uzun vadeli kredi notlarına ilişkin görünümleri "Durağan" olarak belirlerken diğer kredi derecelendirme notlarında da değişikliğe gitmedi.

FITCH RATINGS'İN ŞEKERBANK KARARI

Kredi derecelendirme notu Seviye Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu B+ Uzun Vadeli Türk Lirası İhraççı Notu B+ Finansal Kapasite Notu b+ Not Görünümü Durağan Diğer kredi derecelendirme notları Korundu

Böylece Fitch Ratings, Şekerbank'ın mevcut kredi derecelendirme notlarını değiştirmeden korumuş oldu.

ŞEKERBANK HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Şekerbank (SKBNK) payları 22 Ekim 2026 gününü yüzde 8,02 düşüşle 3,21 TL seviyesinden tamamladı.

Şekerbank ayrıca 22 Ekim'de yüzde 40 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında rüçhan hakkı kullanım sürecini de başlattı. Bankanın sermayesi 2,5 milyar TL'den 3,5 milyar TL'ye yükseltilecek.

Pay başına 1 TL kullanım fiyatıyla başlayan süreç, 5 Kasım 2026'da sona erecek.