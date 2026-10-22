Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK), yüzde 40 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında rüçhan hakkı kullanım sürecini bugün başlattı. Bankanın sermayesi 2,5 milyar TL'den 3,5 milyar TL'ye yükseltilecek. Sermaye artırımı sonrası SKBNK hisselerinin düzeltilmiş teorik fiyatı da hesaplandı.

ŞEKERBANK'TA RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BAŞLADI

Şekerbank'ın bedelli sermaye artırımı kapsamında toplam 1 milyar TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.

Mevcut ortaklar, sahip oldukları paylar oranında yüzde 40 yeni pay alma hakkına sahip olacak. Rüçhan hakkı kullanım fiyatı ise pay başına 1,00 TL olarak belirlendi.

Banka tarafından açıklanan takvime göre rüçhan hakkı kullanım süreci 22 Ekim'de başlayarak 5 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi 23 Ekim 2026, ödeme tarihi ise 26 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

KULLANILMAYAN RÜÇHAN HAKLARI SONRASI KALAN PAYLAR NE OLACAK?

Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin tamamlanmasının ardından kalan paylar, nominal değerinin altında olmamak şartıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa çıkarılacak.

Söz konusu payların satış süresi 2 iş günü olarak uygulanacak. Bu işlemler sonrasında satılamayan paylar ise 6 iş günü içerisinde iptal edilecek.

SKBNK HİSSESİNİN BEDELLİ SONRASI TEORİK FİYATI BELLİ OLDU

Şekerbank (SKBNK) hisseleri, 21 Ekim 2026 tarihindeki işlemleri 4,48 TL seviyesinden tamamladı.

Bankanın yüzde 40 oranındaki bedelli sermaye artırımı ve pay başına 1,00 TL rüçhan hakkı kullanım fiyatı dikkate alınarak yapılan hesaplamada, sermaye artırımı sonrası düzeltilmiş teorik hisse fiyatı 3,4857 TL olarak belirlendi.

Bu fiyat, bedelli sermaye artırımı nedeniyle yapılan teorik düzeltmeyi ifade ediyor. Hissenin piyasada işlem göreceği fiyat ise arz ve talep koşullarına göre değişebilecek.

Şekerbank bedelli sermaye artırımı detayları

Şirketin KAP'a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde;

Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Yüzde 40 Bedelli Sermaye Artırımı

Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı: 1,00 TL

Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri: 22 Ekim–5 Kasım 2026

Sermaye: 2 milyar 500 milyon TL’den 3 milyar 500 milyon TL’ye

Düzeltme Sonrası Teorik Fiyat: 3,4857 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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