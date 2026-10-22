İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan başvurular doğrultusunda başlatılan soruşturmada, daha önce 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 26 şüpheli yakalanmıştı. Son operasyonla birlikte gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı;

Eski AK Parti milletvekili ve Ahmet Davutoğlu döneminde başbakan danışmanlığı yapan Ertan Aydın

Görevinden istifa eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur

KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal

Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan

Hakan Eryılmaz

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."