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Borsa İstanbul'da 21 Ekim'de 54 şirket hisse geri alımı yaptı. AKFGY, ENERY, KLGYO ve CVKMD öne çıktı. İşte geri alım yapan hisseler ve lot miktarları.

Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 21 Ekim Çarşamba günü 54 şirket tarafından gerçekleştirilen geri alımlarda milyonlarca lot hisse işlem gördü.

Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği geri alım verilerine göre, en yüksek miktarlı işlem Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) tarafından gerçekleştirildi.

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

21 Ekim'de AKFGY 5 milyon 15 bin 703 lotluk geri alımla ilk sırada yer aldı. Şirketi 2 milyon 800 bin lotla Enerya Enerji (ENERY), 2 milyon 601 bin lotla Kiler GYO (KLGYO) ve 2 milyon 525 bin lotla CVK Maden (CVKMD) izledi.

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Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise 2 milyon 487 bin 148 adet TRALT payının yanı sıra 115 bin 110 TRENJ ve 250 bin TRMET payı için geri alım gerçekleştirdi.

Orge Enerji (ORGE) 2 milyon 300 bin, Tukaş (TUKAS) ise 2 milyon lot hisse geri aldı.

Borsa İstanbul da 54 şirket geri alım yaptı! Hisseler kasalara girdi, Görsel 1

21 EKİM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Borsa İstanbul şirketlerinin bugün geri alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı;

Hisse kodu Geri alınan lot
BETAE 50.000
LMKDC 260.000
BNTAS 210.000
KARTN 500.000
DOFRB 30.000
MASFN 50.000
BOBET 102.270
TCKRC 75.000
ALBTN 116.000
KPEKS 75.000
TABGD 30.000
FADE 25.000
NTHOL 300.000
AKFGY 5.015.703
ENERY 2.800.000
TRALT 2.487.148 TRALT, 115.110 TRENJ, 250.000 TRMET
ATAKP 83.468
AKFIS 660.000
YYLGD 75.000
SANKO 67.000
TUKAS 2.000.000
BORSK 100.000
EUYO 50.000
MAVI 350.000
OSMEN 160.000
GEDIK 1.702.868
KRVGD 150.000
AKHAN 50.000
KLRHO 150.000
AHGAZ 685.000
ORGE 2.300.000
ADGYO 465.000
TUREX 814.459
PRKME 40.000
GIPTA 30.000
PCILT 30.000
NETCD 121.000
RNPOL 339.434
ISKPL 1.500.000
ATATP 5.000
DAGI 1.100.000
EKIM 177.509
KZGYO 180.000
ULUUN 1.538.307
KLGYO 2.601.000
SOKE 650.000
ARMGD 500.000
TEZOL 64.561
ASGYO 700.000
KLYPV 100.000
CVKMD 2.525.000
TATEN 710.000
GRSEL 4.000
AAGYO 580.000

HİSSE GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Hisse geri alımı, şirketlerin borsada işlem gören kendi paylarını piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler, sermaye yönetimi stratejileri veya piyasa koşulları doğrultusunda geri alım programları uygulayabiliyor.

Geri alım işlemleri yatırımcılar tarafından takip edilirken, bu işlemler tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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