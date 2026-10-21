Borsa İstanbul'da 21 Ekim'de 54 şirket hisse geri alımı yaptı. AKFGY, ENERY, KLGYO ve CVKMD öne çıktı. İşte geri alım yapan hisseler ve lot miktarları.
Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 21 Ekim Çarşamba günü 54 şirket tarafından gerçekleştirilen geri alımlarda milyonlarca lot hisse işlem gördü.
Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği geri alım verilerine göre, en yüksek miktarlı işlem Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) tarafından gerçekleştirildi.
EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
21 Ekim'de AKFGY 5 milyon 15 bin 703 lotluk geri alımla ilk sırada yer aldı. Şirketi 2 milyon 800 bin lotla Enerya Enerji (ENERY), 2 milyon 601 bin lotla Kiler GYO (KLGYO) ve 2 milyon 525 bin lotla CVK Maden (CVKMD) izledi.
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise 2 milyon 487 bin 148 adet TRALT payının yanı sıra 115 bin 110 TRENJ ve 250 bin TRMET payı için geri alım gerçekleştirdi.
Orge Enerji (ORGE) 2 milyon 300 bin, Tukaş (TUKAS) ise 2 milyon lot hisse geri aldı.
21 EKİM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
Borsa İstanbul şirketlerinin bugün geri alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı;
|Hisse kodu
|Geri alınan lot
|BETAE
|50.000
|LMKDC
|260.000
|BNTAS
|210.000
|KARTN
|500.000
|DOFRB
|30.000
|MASFN
|50.000
|BOBET
|102.270
|TCKRC
|75.000
|ALBTN
|116.000
|KPEKS
|75.000
|TABGD
|30.000
|FADE
|25.000
|NTHOL
|300.000
|AKFGY
|5.015.703
|ENERY
|2.800.000
|TRALT
|2.487.148 TRALT, 115.110 TRENJ, 250.000 TRMET
|ATAKP
|83.468
|AKFIS
|660.000
|YYLGD
|75.000
|SANKO
|67.000
|TUKAS
|2.000.000
|BORSK
|100.000
|EUYO
|50.000
|MAVI
|350.000
|OSMEN
|160.000
|GEDIK
|1.702.868
|KRVGD
|150.000
|AKHAN
|50.000
|KLRHO
|150.000
|AHGAZ
|685.000
|ORGE
|2.300.000
|ADGYO
|465.000
|TUREX
|814.459
|PRKME
|40.000
|GIPTA
|30.000
|PCILT
|30.000
|NETCD
|121.000
|RNPOL
|339.434
|ISKPL
|1.500.000
|ATATP
|5.000
|DAGI
|1.100.000
|EKIM
|177.509
|KZGYO
|180.000
|ULUUN
|1.538.307
|KLGYO
|2.601.000
|SOKE
|650.000
|ARMGD
|500.000
|TEZOL
|64.561
|ASGYO
|700.000
|KLYPV
|100.000
|CVKMD
|2.525.000
|TATEN
|710.000
|GRSEL
|4.000
|AAGYO
|580.000
HİSSE GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?
Hisse geri alımı, şirketlerin borsada işlem gören kendi paylarını piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler, sermaye yönetimi stratejileri veya piyasa koşulları doğrultusunda geri alım programları uygulayabiliyor.
Geri alım işlemleri yatırımcılar tarafından takip edilirken, bu işlemler tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.