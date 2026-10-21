Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 21 Ekim Çarşamba günü 54 şirket tarafından gerçekleştirilen geri alımlarda milyonlarca lot hisse işlem gördü.

Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği geri alım verilerine göre, en yüksek miktarlı işlem Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) tarafından gerçekleştirildi.

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

21 Ekim'de AKFGY 5 milyon 15 bin 703 lotluk geri alımla ilk sırada yer aldı. Şirketi 2 milyon 800 bin lotla Enerya Enerji (ENERY), 2 milyon 601 bin lotla Kiler GYO (KLGYO) ve 2 milyon 525 bin lotla CVK Maden (CVKMD) izledi.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise 2 milyon 487 bin 148 adet TRALT payının yanı sıra 115 bin 110 TRENJ ve 250 bin TRMET payı için geri alım gerçekleştirdi.

Orge Enerji (ORGE) 2 milyon 300 bin, Tukaş (TUKAS) ise 2 milyon lot hisse geri aldı.

21 EKİM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Borsa İstanbul şirketlerinin bugün geri alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı;

Hisse kodu Geri alınan lot BETAE 50.000 LMKDC 260.000 BNTAS 210.000 KARTN 500.000 DOFRB 30.000 MASFN 50.000 BOBET 102.270 TCKRC 75.000 ALBTN 116.000 KPEKS 75.000 TABGD 30.000 FADE 25.000 NTHOL 300.000 AKFGY 5.015.703 ENERY 2.800.000 TRALT 2.487.148 TRALT, 115.110 TRENJ, 250.000 TRMET ATAKP 83.468 AKFIS 660.000 YYLGD 75.000 SANKO 67.000 TUKAS 2.000.000 BORSK 100.000 EUYO 50.000 MAVI 350.000 OSMEN 160.000 GEDIK 1.702.868 KRVGD 150.000 AKHAN 50.000 KLRHO 150.000 AHGAZ 685.000 ORGE 2.300.000 ADGYO 465.000 TUREX 814.459 PRKME 40.000 GIPTA 30.000 PCILT 30.000 NETCD 121.000 RNPOL 339.434 ISKPL 1.500.000 ATATP 5.000 DAGI 1.100.000 EKIM 177.509 KZGYO 180.000 ULUUN 1.538.307 KLGYO 2.601.000 SOKE 650.000 ARMGD 500.000 TEZOL 64.561 ASGYO 700.000 KLYPV 100.000 CVKMD 2.525.000 TATEN 710.000 GRSEL 4.000 AAGYO 580.000

HİSSE GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Hisse geri alımı, şirketlerin borsada işlem gören kendi paylarını piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler, sermaye yönetimi stratejileri veya piyasa koşulları doğrultusunda geri alım programları uygulayabiliyor.

Geri alım işlemleri yatırımcılar tarafından takip edilirken, bu işlemler tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor.

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