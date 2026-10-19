Borsa İstanbul'da şirketlerin hisse geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

19 Ekim 2026 tarihli verilere göre 42 şirket geri alım işlemi gerçekleştirirken, en yüksek miktarlı alım Tukaş Gıda tarafından yapıldı.

Tukaş Gıda (TUKAS) 9 milyon 378 bin 29 lot, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) ise 6 milyon 900 bin lot pay geri aldı.

Gen İlaç (GENIL) 2 milyon lot, Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 2 milyon 330 bin 758 lot ve Enerya Enerji (ENERY) 1 milyon 760 bin lotluk geri alım gerçekleştirdi.

19 EKİM 2026 HİSSE GERİ ALIM LİSTESİ

Bugün Borsa İstanbul'da geri alım işlemi gerçekleştiren şirketler şöyle sıralandı;

AKFGY HİSSELERİNDE GERİ ALIM 55 MİLYON LOTU AŞTI

Akfen GYO (AKFGY), 19 Ekim'de 6 milyon 900 bin lot pay geri aldı. Şirketin geri alım programı kapsamında topladığı toplam pay sayısı 55 milyon 738 bin 996'ya yükselirken, bu miktarın sermayeye oranı yüzde 1,4292 oldu.

4 ŞİRKETTEN YENİ GERİ ALIM PROGRAMI KARARI

Borsa İstanbul'da 19 Ekim 2026 tarihinde 42 şirket pay geri alımı gerçekleştirirken, 4 şirket de yeni geri alım programı başlatma kararı aldı. Türkiye Sigorta (TURSG), Bantaş Ambalaj (BNTAS), Turunç Madencilik (MARBL) ve Netcad Yazılım (NETCD) tarafından açıklanan programların toplam fon büyüklüğü 4,6 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketlerin geri alım programlarına ilişkin detaylar şöyle;

Türkiye Sigorta (TURSG): 4 milyar TL fon, azami 600 milyon adet pay, 3 yıl süre.

Bantaş Ambalaj (BNTAS): 50 milyon TL fon, azami 10 milyon adet pay, 6 ay süre.

Turunç Madencilik (MARBL): 50 milyon TL fon, azami 5 milyon adet pay, 6 ay süre.

Netcad Yazılım (NETCD): 500 milyon TL fon, azami 4 milyon adet pay, 3 ay süre.

ŞİRKETLER NEDEN KENDİ HİSSELERİNİ GERİ ALIR?

Şirketlerin hisse geri alımı yapmasının başlıca nedenleri arasında pay fiyatlarını desteklemek, sermaye yapısını düzenlemek ve şirketin geleceğine duyulan güveni piyasaya yansıtmak bulunuyor.

Geri alınan payların daha sonra iptal edilmesi durumunda şirketin toplam pay sayısı azalabilir. Bu da diğer hissedarların şirketteki oransal payını artırabilir. Ancak geri alınan her pay iptal edilmez.