Google Haberler

BİM (BIMAS) hisselerinde 21 Ekim'de 77,1 milyon TL'lik özel emir işlemi gerçekleşti. 200 bin lot hisse 385,50 TL fiyatla el değiştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 1,87 düşüşle 11.577,12 puandan tamamladığı 21 Ekim Çarşamba günü, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisselerinde yüksek tutarlı özel emir işlemi gerçekleşti.

BIMAS hisselerinde gerçekleştirilen işlemin toplam büyüklüğü 77 milyon 100 bin TL olarak kaydedildi.

Tüpraş ve SASA dahil 20 hissede özel emir işlemi yapıldı! Tüpraş ve SASA dahil 20 hissede özel emir işlemi yapıldı!

BIMAS HİSSELERİNDE 200 BİN LOTLUK İŞLEM

Özel emir kapsamında 200 bin lot BIMAS hissesi, pay başına 385,50 TL fiyat üzerinden işlem gördü.

İşleme ilişkin detaylar şöyle;

İşlem detayı Tutar
Hisse kodu BIMAS
İşlem hacmi 77.100.000 TL
İşlem miktarı 200.000 lot
İşlem fiyatı 385,50 TL

BİM hisselerinde özel emir işlemi! 200 bin lot el değiştirdi, Görsel 1

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemleri, alıcı ve satıcı tarafların belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu işlemler, piyasada o anda oluşan fiyatlardan farklı seviyelerde yapılabiliyor.

Yüksek tutarlı özel emir işlemlerinde alıcı ve satıcı taraflar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapılabiliyor. Ancak bildirim bulunmadığı durumlarda işlemin hangi yatırımcılar arasında gerçekleştiği belirlenemiyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da 54 şirket geri alım yaptı! Hisseler kasalara girdiBorsa İstanbul'da 54 şirket geri alım yaptı! Hisseler kasalara girdi
Fon tasfiyesinde kapsam genişledi! Bloke işlemler de dahil edildiFon tasfiyesinde kapsam genişledi! Bloke işlemler de dahil edildi

Google Haberler