Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 1,87 düşüşle 11.577,12 puandan tamamladığı 21 Ekim Çarşamba günü, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisselerinde yüksek tutarlı özel emir işlemi gerçekleşti.

BIMAS hisselerinde gerçekleştirilen işlemin toplam büyüklüğü 77 milyon 100 bin TL olarak kaydedildi.

BIMAS HİSSELERİNDE 200 BİN LOTLUK İŞLEM

Özel emir kapsamında 200 bin lot BIMAS hissesi, pay başına 385,50 TL fiyat üzerinden işlem gördü.

İşleme ilişkin detaylar şöyle;

İşlem detayı Tutar Hisse kodu BIMAS İşlem hacmi 77.100.000 TL İşlem miktarı 200.000 lot İşlem fiyatı 385,50 TL

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemleri, alıcı ve satıcı tarafların belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu işlemler, piyasada o anda oluşan fiyatlardan farklı seviyelerde yapılabiliyor.

Yüksek tutarlı özel emir işlemlerinde alıcı ve satıcı taraflar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapılabiliyor. Ancak bildirim bulunmadığı durumlarda işlemin hangi yatırımcılar arasında gerçekleştiği belirlenemiyor.