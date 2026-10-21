TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin fon düzenlemesine ilişkin teklifinin 3. maddesini değiştiren önerge kabul edildi. Düzenlemeyle, 17 Eylül 2026 ve öncesinde verilen ancak gerçekleştirilemeyen fon iade talimatları da tasfiye kapsamına dahil edildi.

Fonların tasfiyesine yönelik yasal düzenlemede önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti tarafından sunulan kanun teklifinin 3. maddesine ilişkin değişiklik önergesi kabul edildi.

Kabul edilen önergeyle birlikte, fonların temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen iade işlemlerinin de tasfiye kapsamında değerlendirilmesinin önü açıldı.

17 EYLÜL ÖNCESİ İŞLEMLER DE KAPSAMA ALINDI

Düzenlemeye göre, 17 Eylül 2026 ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilen ancak fonun temerrüde düşmesi ya da katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle tamamlanamayan iade talimatları tasfiye kapsamına girecek.

Bu kapsamda katılma payları bloke edilen yatırımcılar, fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi olacak.

ÖDEMESİ TAMAMLANAN İŞLEMLER KAPSAM DIŞINDA

Kabul edilen değişikliğin gerekçesinde, tasfiye öncesinde verilen bazı iade talimatlarının fonların nakit yükümlülüklerini yerine getirmesiyle tamamlandığı ve yatırımcılara ödemelerin yapıldığı belirtildi.

Yeni düzenleme yalnızca geçerliliğini koruyan ve takası henüz tamamlanmamış emirleri kapsayacak. Ödemesi tamamlanan işlemler ise değişiklikten etkilenmeyecek.

Düzenlemeyle, gerçekleştirilemeyen iade talimatları nedeniyle katılma payları bloke edilen yatırımcıların hukuki statüsünün netleştirilmesi ve tasfiye sürecindeki haklarının belirlenmesi amaçlanıyor.