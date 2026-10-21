Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı sonunda enflasyonun yüzde 21'e düşürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin gelecek dönem hedeflerini paylaşan Yılmaz, milli gelirin 2026 sonunda 1,8 trilyon doları aşmasının, kişi başına gelirin ise 20 bin doların üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. Sunumunda ekonomi politikalarına ve bütçe hedeflerine değinen Yılmaz, enflasyonla mücadelenin öncelikli konular arasında yer aldığını vurguladı.

2027 YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 21

2026 sonunda yüzde 28,4 olarak tahmin edilen tüketici fiyat artışının 2027 sonunda yüzde 21'e düşürülmesinin hedeflendiğini belirten Yılmaz, tek haneli enflasyona kalıcı olarak ulaşılıncaya kadar kararlı ekonomi politikalarının sürdürüleceğini ifade etti. Yılmaz, fiyat istikrarının temel önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

MİLLİ GELİRİN 1,8 TRİLYON DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

Türkiye'nin milli gelirinin 2026 sonunda ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirten Yılmaz, kişi başına gelirin de 20 bin doların üzerine çıkacağını öngördüklerini söyledi.

Yılmaz, bu hedeflerin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubu için belirlenen eşiğin üzerinde yer almasının beklendiğini ifade etti.

KONUT ARZI VE SOSYAL KONUT PROJELERİ GÜNDEMDE

Konut arzını artırmaya yönelik çalışmalara da değinen Yılmaz, sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle barınma imkanlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Konut arzını genişleten politikaların enflasyonla mücadeleye de katkı sağlayacağını belirtti.

Mali disiplinin korunacağını vurgulayan Yılmaz, deprem harcamaları dışındaki kamu harcamalarının kontrol altında tutulacağını açıkladı. Bütçe açığının kademeli olarak azaltılmasıyla Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığının güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

FONLARDAKİ SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Yılmaz, fonlarda yaşanan mevcut sorunlara ilişkin değerlendirmesinde, “Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak” ifadelerini kullandı.