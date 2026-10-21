Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararı doğrultusunda faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, sermaye yeterliliği taban açığı nedeniyle faaliyetlerinin 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

BULLS YATIRIM: SERMAYE YETERLİLİĞİ TABAN AÇIĞI OLUŞTU

Bulls Yatırım tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, SPK’nın 20 Ekim 2026 tarihli ve 2026/72 sayılı bülteniyle şirketin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.

Şirket, 17 Eylül 2026 tarihine kadar sermaye yeterliliği tabanı fazlası verdiğini, güçlü likiditeye sahip olduğunu ve halka arz sürecinde bekleyen bir kurum konumunda bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, Bulls Portföy’ün TEFAS fonlarının 28 Ağustos 2026’da ilan edilen rehber değişikliklerine büyük ölçüde bir hafta içinde uyum sağladığı kaydedildi. Ancak SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla Bulls Portföy’ün tüm TEFAS fonlarının işleme kapatıldığı ve 15 fonun tasfiyesine karar verildiği aktarıldı.

ŞİRKET, FON TASFİYELERİ SONRASINDA YAŞANAN SÜRECE DİKKAT ÇEKTİ

Bulls Yatırım, fonların tasfiyesi sırasında likidite sorunu veya mevzuata aykırılık bulunmadığının yazılı açıklamalar ve yerinde incelemelerle ortaya konulduğunu savundu. Tasfiye edilen fon portföylerinin değer kaybı yaşanmadan nakde dönüştürüldüğü ve yatırımcılara nakdi ve ayni ödemelerin yapıldığı belirtildi.

Şirket, 17 Eylül 2026’da Bulls Portföy’ün tasfiye sürecine dahil edilmesine yönelik kararların ardından oluşan itibar kaybının aracı kurum üzerinde çeşitli etkiler yarattığını bildirdi. Açıklamaya göre müşterilerin varlıklarını çekmesi, bankaların kredileri geri çağırması, tedbir uygulanan müşterilerden tahsilat süreçlerinin zorlaşması ve piyasa düşüşü nedeniyle portföy değerlerinin gerilemesi sonucunda sermaye yeterliliği taban açığı oluştu.

Bulls Yatırım, söz konusu açığın özkaynak açığı olmadığını, alacaklarının yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde bulunduğunu ifade etti.

SERMAYENİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şirket, sermayenin güçlendirilmesi amacıyla sermayedarların yoğun şekilde çalıştığını, ancak tüzel kişi ortakların sunduğu çeşitli önerilerin kabul edilmemesi nedeniyle sermaye yeterliliği taban açığının kapatılamadığını bildirdi.

Açıklamada, sürecin SPK ve ilgili kuruluşların gözetimi ve yönlendirmeleriyle yönetileceği, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi. Şirket ayrıca doğru ve güncel bilgi için resmî iletişim kanallarının takip edilmesini istedi.

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