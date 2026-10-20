YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda fon krizinin ekonomik boyutuna dikkat çekti. Krizin maliyetinin ilk etapta 20 milyar dolar olarak ifade edildiğini, sonraki süreçte 90 milyar dolara yükseldiğini belirten Özel, son hesaplamalarda 110 milyar dolarlık bir tutardan söz edildiğini söyledi.

Fon krizinin her geçen gün daha da derinleştiğini savunan Özel, milyonlarca kişinin mağdur olduğunu ve mağdur sayısının artmaya devam ettiğini ifade etti.

“FON KRİZİNİN MALİYETİ 110 MİLYAR DOLAR”

Fon krizinin maliyetini 6 Şubat 2023 depremlerinin ekonomik boyutuyla karşılaştıran Özel, deprem felaketinin maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk bu iş çıktığında 20 milyar dolarlık önemli bir sorun diye ifade ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda 90 milyar dolara çıktı. Son yapılan hesaplamalarda tarafsız konunun uzmanları 110 milyar dolardan bahsediyorlar.”

Özel, söz konusu maliyetin 6 Şubat depremlerinin maliyetini aştığını öne sürerek, “Asrın felaketinden daha yıkıcı, daha yakıcı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak gerekir” dedi.

Özgür Özel, fon krizinin yanı sıra Halk TV’ye yönelik kayyum kararını da eleştirdi.

ÖZEL’DEN HALK TV’YE KAYYUM KARARINA TEPKİ

Özgür Özel, açıklamalarında Halk TV’ye kayyum atanmasına da tepki gösterdi. Kararın İBB davasındaki duruşmaları ve savunmaları kamuoyundan uzak tutmayı amaçladığını iddia eden Özel, bunun aynı zamanda fon krizinin araştırılmasını engellemeye yönelik olduğunu savundu.

Özel, Halk TV’ye yönelik kararın muhalefeti sessizleştirme amacı taşıdığını ileri sürerek, parti olarak bu karara karşı mücadele edeceklerini söyledi.

HALK TV ÖNÜNDE DESTEK ÇAĞRISI

Halk TV’ye destek vermek amacıyla çağrıda bulunan Özel, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da kanalın önünde olacaklarını açıkladı.

Özel, Halk TV izleyicileriyle birlikte kanala destek vereceklerini belirterek, “Halk TV’nin hakkını halk için savunmaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.