KAP üzerinden yapılan açıklamada, satış işlemlerinin 19 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

ORZAX HİSSELERİNDEKİ FON SATIŞLARI SONA ERDİ

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. kuruculuğundaki ilgili yatırım fonlarının şirket paylarına ilişkin satış sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fonların portföylerinde bulunan ORZAX paylarının tamamının satışının 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığı bilgisinin şirkete ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili fonların tasfiye sürecinden kaynaklanan şirket paylarına ilişkin satış işlemlerinin sona erdiği ifade edildi.

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