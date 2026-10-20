Sermaye piyasalarında devam eden fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni açıklama geldi. Yılmaz, sorunlu fonlara yönelik idari ve adli tedbirlerin eşgüdüm içinde uygulandığını belirterek, olağanüstü tasfiye için hazırlanan kanuni düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü ve haksız kazançların yatırımcılara geri ödenmesi için yoğun çaba gösterildiğini ifade etti.

FONLARIN OLAĞANÜSTÜ TASFİYESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasalarının Türkiye'nin kalkınması açısından taşıdığı öneme işaret ederek sorunlu fonların tasfiyesi konusunda yürütülen çalışmaları anlattı.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye piyasaları kalkınma sürecimizde son derece önemli ve değerlidir. Belirli fonlarda son dönemde ortaya çıkan sorunların aşılması ile sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.

Başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Fon piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan sorunlarla ilgili olarak idari ve adli tedbirler kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirilmektedir. Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır, olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündemindedir. Haksız ve fahiş kazançların sisteme dönmesi ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun ve çok yönlü çaba sarf edilmektedir."

"TÜM SERMAYE PİYASALARINI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAK YANLIŞTIR"

Fon piyasasında yaşanan sorunların bütün sermaye piyasalarına mal edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, sağlıklı faaliyet gösteren fonlara yönelik olumsuz algının yatırımcılara zarar verdiğini vurguladı.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer yandan, istismarcılara ve manipülatörlere karşı alınan tedbirleri ve yapılan düzenlemeleri çarpıtarak, tüm sermaye piyasalarını ve sağlıklı işleyen fonları töhmet altında bırakmak yanlıştır.

10 ay kadar önce, özet olarak, istismar edilen bazı fonlara ilişkin o dönem yapılan belirli düzenlemelerin tüm piyasaya yönelikmiş gibi algı oluşturulmasını yanlış bulduğumu söylemiştim. Sağlıklı ekonomik iletişimin altını çizmiştim.

Bugün de aynı anlayışla, sorunlu fonlara ilişkin alınan tedbirlerin, kurallara uygun çalışan ve piyasanın yüzde doksanından fazlasını teşkil eden fonlara yönelikmiş gibi oluşturulan algıların sisteme ve yatırımcılara zarar verdiğini ifade ediyorum."

"HASTALIKLI YAPILARI TASFİYE EDERKEN BÜNYEYE ZARAR VERMEYEN BİR YAKLAŞIMLA HAREKET EDİYORUZ"

Sorunlu fonlara yönelik işlemlerin yalnızca hukuka aykırı faaliyetler üzerinde yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Yılmaz, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastalıklı yapıları tasfiye ederken bünyeye zarar vermeyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Nerede somut bir sorun varsa, yetkili otoritelerce söz konusu sorunun veya sorunlu fonların üstüne gidilmesi esastır."

"FONLARA, HİSSE SENETLERİNE VEYA FARKLI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım faaliyetleri ile manipülasyon ve dolandırıcılık gibi hukuka aykırı işlemler arasında ayrım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca vurguladımız üzere; fonlara, hisse senetlerine veya farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suç değildir, aksine tüm plan ve programlarımızda desteklenen bir politikadır. Bu alanlarda hukuka aykırı işlemler ile piyasayı bozmak, dolandırıcılık ve manipülasyon yapmak ise suçtur. Bu ayrımı net bir şekilde yapmamak, yatırımcılara da ekonomimize de zarar verecektir.

Kim hukuka aykırı işlem yaptıysa veya yaparsa hiç şüphesiz sonuçlarına katlanmalıdır. Kurallara uygun çalışanlara, sistemin geneline ve yatırımcıların haklarına sahip çıkmak ise başta bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler olmak üzere, hepimizin ortak sorumluluğudur."