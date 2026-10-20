Google Haberler

Turkcell (TCELL), 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço tarihini duyurdu. Şirketin temmuz-eylül dönemi finansal sonuçları 9 Kasım'da açıklanacak.

Turkcell tarafından 20 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin 1 Temmuz-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul seans kapanışının ardından kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

TURKCELL (TCELL) İKİNCİ ÇEYREKTE 5,2 MİLYAR TL NET KÂR AÇIKLAMIŞTI

Turkcell, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 5 milyar 235 milyon TL net kâr elde etmişti. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak yaklaşık 71,8 milyar TL'ye ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yaklaşık 30 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paylarını toplayan şirketler arttı: Tek hissede 40,6 milyon TL’lik alımPaylarını toplayan şirketler arttı: Tek hissede 40,6 milyon TL’lik alım
AEFES’e SPK’dan 15 milyar TL’lik onay! KAP’a bildirim yapıldıAEFES’e SPK’dan 15 milyar TL’lik onay! KAP’a bildirim yapıldı

Google Haberler