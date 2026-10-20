Turkcell tarafından 20 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin 1 Temmuz-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul seans kapanışının ardından kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

TURKCELL (TCELL) İKİNCİ ÇEYREKTE 5,2 MİLYAR TL NET KÂR AÇIKLAMIŞTI

Turkcell, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 5 milyar 235 milyon TL net kâr elde etmişti. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak yaklaşık 71,8 milyar TL'ye ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yaklaşık 30 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.