Borsa İstanbul'da işlem gören Kiler Holding A.Ş. (KLRHO), pay geri alım programına ilişkin yeni bir karar aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, daha önce başlattığı geri alım programına ek olarak bağlı ortaklığı Kiler Tekstil Enerji Yatırımları aracılığıyla 180 milyon TL'ye kadar kaynak ayrılacak yeni bir program başlatılmasına karar verdi.

KLRHO İÇİN 12 MİLYON LOTLUK GERİ ALIM PLANI

Yeni geri alım programının ayrıntıları da açıklandı.

Geri alınabilecek azami pay: 12.000.000 lot

Geri alım için ayrılan azami fon: 180.000.000 TL

Programın süresi: 1 yıl

Geri alımı gerçekleştirecek şirket: Kiler Tekstil Enerji Yatırımları A.Ş.

Finansman kaynağı: Bağlı ortaklığın özkaynakları

Program kapsamında belirlenen azami pay sayısına ulaşılması halinde geri alım işlemleri bir yıllık süre dolmadan sonlandırılabilecek.

KİLER HOLDİNG GERİ ALIM KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Kiler Holding, ek geri alım kararının gerekçesi olarak sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri ve pay fiyatının şirketin faaliyet performansını yansıtmadığı yönündeki değerlendirmesini gösterdi.

Şirket, geri alım programıyla Borsa İstanbul'da pay fiyatının sağlıklı ve istikrarlı oluşumuna katkı sağlamayı, pay sahiplerinin haklarını korumayı ve yatırımcı güvenini desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

Geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararları ve Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

HİSSE GERİ ALIMI NEDİR?

Hisse geri alımı, şirketlerin borsada işlem gören kendi paylarını yeniden satın almasıdır. Genellikle hisse fiyatındaki dalgalanmaları sınırlamak, yatırımcı güvenini desteklemek ve şirket paylarının gerçek değerini yansıtmadığı düşünülen dönemlerde piyasaya destek sağlamak amacıyla uygulanır. Ancak geri alım kararı, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez.

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