Borsa İstanbul'da 20 Ekim Salı günü yatırımcıları yoğun bir gündem bekliyor. SPK Başkanlığı'ndaki görev değişimi, perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı ve yurt içi ekonomik veriler piyasaların odağında bulunuyor. Şirketlerin sermaye artırımı kararları, pay alım satım işlemleri, geri alım programları ve temettü açıklamaları da hisse bazlı hareketlerde belirleyici olabilecek.

BORSA İSTANBUL BUGÜN NASIL AÇILACAK?

BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe hafif satıcılı başlaması bekleniyor.

Endeks, önceki işlem gününü 291,58 puan ve yüzde 2,49 düşüşle 11.430,14 seviyesinde tamamlayarak 2026 yılının en düşük kapanışını gerçekleştirmişti. İşlem hacmi 106,1 milyar TL olmuştu.

Analistlerin teknik değerlendirmelerinde 11.300 ve 11.200 puan destek, 11.500 ve 11.600 puan ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.

SPK BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla ekonomi yönetiminde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü görevden alındı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine ise Kutluhan Taşkın atandı.

Ekonomi yönetimindeki görev değişiklikleri, sermaye piyasalarının gündemindeki gelişmeler arasında bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP AÇIKLAMALARI ÖNE ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump, dizel maliyetlerinin karşılanması amacıyla Amerikalı çiftçilere 8 milyar dolarlık destek sağlanacağını açıkladı.

Trump ayrıca ABD ile Meksika arasında bir ticaret anlaşmasına yakın olunduğunu belirtti.

Fransa'daki protestolara da değinen Trump, gösterilerin öğrenci hareketlerinden değil, göçmenlikten kaynaklandığını savundu.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu ise hedefli sokağa çıkma yasaklarının gece boyunca huzurun korunmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan Axios'un haberine göre Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'un barış görüşmeleri kapsamında Oslo'ya gitmesi, ardından Rusya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

J.P. MORGAN'DAN ABD'NİN FAİZ MALİYETLERİNE İLİŞKİN UYARI

J.P. Morgan, yüksek tahvil faizlerinin ABD'nin kamu borçlanma maliyetleri üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurum, tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalması halinde ABD'nin net faiz maliyetinin 2035 yılına kadar iki katına çıkabileceğine işaret etti.

ABD tahvil piyasasındaki gelişmeler, küresel risk iştahı ve gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik sermaye akımları açısından önem taşıyor.

BUGÜN HANGİ EKONOMİK VERİLER AÇIKLANACAK?

20 Ekim 2026 Salı günü yurt içinde ve küresel piyasalarda takip edilecek ekonomik veriler şöyle:

Türkiye: Merkezi Hükümet Borç Stoku

Almanya: Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Euro Bölgesi: Cari İşlemler Dengesi

Açıklanacak verilerin yanı sıra merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler de piyasalarda etkili olabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı karar, Borsa İstanbul, döviz kurları ve tahvil piyasaları açısından haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Diğer taraftan Scorpe Ratings'in Türkiye raporunu 23 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

ABD'de ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler küresel siyasi ve ekonomik gündemde yer alıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

A1CAP – Kadıköy İrtibat Bürosu’nun kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

A1CAP – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

ADEL – 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKFIS – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 20.000.000 adet paya karşılık 250 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

ARMGD – Buğday irmiği üretim hattının teminine ilişkin olarak Alapros Makina Gıda ile 1,1 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

AKENR – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

ANELE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan negatife revize edildiği açıklandı.

BNTAS – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 10.000.000 adet paya karşılık 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.

BMSTL – Şirketin, 1,4 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

CGCAM – Şirketin, 111,7 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

DOAS – Şirketin ve şirket bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama’nın iş ortaklığı olan Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim’in %33,33 oranındaki paylarının tamamının satışına ilişkin niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

DOAS – Şirketin ve şirket bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama’nın iş ortaklığı olan Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim’in %33,33 oranındaki paylarının tamamının satışına ilişkin niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

DOFER – Eskişehir Seyitgazi’deki GES projesinin inşaat sürecinin tamamlanarak, tescil edildiği açıklandı.

DCTTR – 1,1 milyon dolar tutarında Türk pamuğu ihracatı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ENJSA – 80 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ENJSA – 730 gün vadeli 1,6 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan 5. Levent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 27 Ekim’de yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile ASELS arasında imzalanan protokol kapsamında Ankara Yenimahalle Macunköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Sözleşmesinin yüklenici ile Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri 20,5 milyar TL olacak şekilde imzalandığı açıklandı.

FONET – Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin 99,7 milyon TL ile şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GLYHO – Global Ports Holding’in Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre limanlarına gelen gemi sayısının %14, yolcu hareketlerinin de %12 arttığı açıklandı.

GARAN – Banka tarafından gerçekleştirilen 2,0 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının 216 milyon TL bedelle VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

ICBCT – Antalya şubesinin faaliyetlerine son verildiği açıklandı.

KLYPV – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 5.000.000 adet paya karşılık 300 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

KBORU – Şirket tarafından Gaziantep’te başlatılan termoplastik boru üretim tesisine ilişkin yatırımın inşaat işleri ile yardımcı tesis ve ekipman kurulumlarının tamamlandığı açıklandı.

KLRHO – Şirket bağlı ortaklığı Kiler Tekstil tarafından şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.000.000 adet paya karşılık 180 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

KZBGY – Marmaris Belediyesi tarafından şirkete açılan 2,7 milyar TL para cezasının mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

KGYO – Pay geri alımı kapsamında ayrılan kaynak tutarının 350 milyon TL artırılmasına karar verildiği açıklandı.

KGYO – Şirket tarafından ihraç edilen bononun 65.500.000 adetinin işlem fiyatı 1,15 TL’den toplam 75,5 milyon TL bedelle geri alındığı açıklandı.

KGYO – Şirket tarafından ihraç edilen bononun 21.500.000 adetinin işlem fiyatı 1,13 TL’den toplam 24,4 milyon TL bedelle geri alındığı açıklandı.

MARBL – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 5.000.000 adet paya karşılık 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

METEN – Şirketin, YEKA RES ihalelerinde 7 yarışmaya katılmaya hak kazandığı açıklandı.

NETCD – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 4.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

ODINE – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yaptırıldığı açıklandı.

ORZAX – Pay geri alım programında ayrılan kaynağın 225 milyon TL’den 450 milyon TL’ye revize edildiği açıklandı.

ONCSM – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Santek Sağlık’ın OncoCare markasının 5 yıllık dönemde şirket tarafından kullanılması kapsamında marka lisans sözleşmesi imzalanmasına, toplam marka kullanım bedelinin 250.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

PATEK – Şirketin, Mixnet Telekomünikasyon’un paylarının tamamının 247,0 milyon TL’ye alınması kapsamında sözleşme yapıldığı açıklandı.

PEKGY – SPK tarafından Tera Yatırım Holding’in PEKGY’nin yönetim kontrolünü devralmasının ardından zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yaptırım kararı aldığı, bu kapsamda, Tera Grubu’na bağlı bazı şirket ve fonların PEKGY paylarından doğan oy hakları dondurulurken, ilgili payların yükümlülük yerine getirilene kadar Borsa İstanbul’da işlem görmesi yasaklanırken, tasfiye kararı alınan dört fonun oy hakları üzerindeki kısıtlama kaldırılırken, yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle zarara uğrayan ilgili yatırımcıların Tera Yatırım Holding’e karşı yargı yoluna başvurabileceği açıklandı.

RNPOL – Şirket ile Levpa Akrilik arasında fason üretim yapılmasına yönelik iş birliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

RALYH – Şirket tarafından konkordato başvurusu yapıldığı açıklandı.

RALYH – Şirket payları yarından itibaren YİP’te işlem görmeye başlayacak.

RALYH – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB(tr)’ye, not görünümünün durağandan negatife düşürüldüğü açıklandı.

SELEC – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

TURSG – Genel Müdür istifası sebebiyle finansal sonuçların açıklanmasının ertelendiği açıklandı.

TURSG – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 600.000.000 adet paya karşılık 4 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

TEHOL – Şirkete, kayyım atandığı açıklandı.

TUCLK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BB+(tr)’den BB-(tr)’ye, görünümünün durağandan negatife düşürüldüğü açıklandı.

TCKRC – Medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu kapsamda hukuk yoluna başvurulacağı açıklandı.

VSNMD – Adana Çukurova şubesine ait maden işletme ruhsatı ile konkasör tesisi, sözleşme kapsamındaki makine, ekipman, yapı ve demirbaşların 60 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

ZOREN – Şirket iştiraki Electrip Global’in %41,28’inin 147,6 milyon dolar bedelle devri için sözleşme imzalandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

CEMAS – %50 oranındaki bedelsiz sermaye artırım başvurusunun geri çekildiği açıklandı.

MERKO – Bedelli sermaye artırım kararının iptal edildiği açıklandı.

SEGYO – Bedelli sermaye artırımının %250’den %100’e revize edildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat BEGYO 0,0123 0,0123 %0,33 20.10.2026 3,75 3,74 BASCM 1,0606 0,9015 %9,30 21.10.2026 — —

PAY ALIM SATIMLAR

19 Ekim 2026 tarihinde BIST şirketlerinin KAP'a bildirdiği pay alış satış işlemlerinden derlenen duyurular şöyle;

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.000 adet pay 40-18 – 42,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 7,56 – 7,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 44,82 – 45,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 32,66 – 33,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 211,40 – 214,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 505.167 adet pay 2,70 – 2,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 6,34 TL fiyattan 95.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,88’e yükseldi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.900.000 adet pay 2,34 – 2,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARSAN – Fersan İnşaat tarafından 2,98 – 3,02 TL fiyat aralığından 1.040.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,12’ye yükseldi.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 266.000 adet pay 2,95 – 2,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 294.583 adet pay 8,76 – 8,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 210.000 adet pay 4,81 TL fiyattan geri alındı.

BIMAS – Naspak Gıda tarafından 381 TL fiyattan 4.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,25’e yükseldi.

BIMAS – Mustafa Latif Topbaş tarafından 399,88 TL fiyattan 410.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,27’ye yükseldi.

BIGTK – Re – Pie Yatırım Holding tarafından pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,18’e geriledi.

BEGYO – Deniz Tekstil tarafından 3,98 – 4,40 TL fiyat aralığından 8.340.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,03’e yükseldi.

BULGS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110.000 adet pay 11,20 – 11,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 2,89 – 2,92 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,60’a yükseldi.

CGCAM – Ömer Seyfetdin Pirinç tarafından 5.201.235 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,17’ye yükseldi.

CGCAM – Serdar Raşit Pirinç tarafından 5.201.235 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,41’e yükseldi.

CGCAM – Raşit Pirinç tarafından 5.201.235 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,41’e yükseldi.

CGCAM – Betül Pirinç Yıldız tarafından 3.286.747 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,27’ye yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 76.457 adet pay 5,66 TL fiyattan geri alındı.

EUYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 3,74 – 3,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKOS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.000 adet pay 3,01 – 3,03 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 14,49 TL fiyattan geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,35 TL fiyattan 1.192.375 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,64’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.760.000 adet pay 13,26 – 13,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 275.000 adet pay 3,68 – 3,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENIL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 4,92 TL fiyattan geri alındı.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 25,30 TL fiyattan geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 962.201 adet pay 4,57 – 4,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.313 adet pay 257,50 – 267,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 4,92 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,50’ye yükseldi.

IZENR – MNK Girişim Holding tarafından 3,58 – 3,67 TL fiyat aralığından 13.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,53’e yükseldi.

ICUGS – Bank of America Corporation tarafından 1,39 TL fiyattan 23.958.415 adet alış ve 10.847.233 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,12’ye yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 900.000 adet pay 2,07 – 2,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 154.000 adet pay 17,88 – 18,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 49,20 – 49,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOPOL – Suat Akınal tarafından 109.040.000 adet pay alınırken (virman), şirket sermayesindeki payı %35,57’ye yükseldi.

KOPOL – Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal tarafından 109.040.462 adet pay alınırken (virman), şirket sermayesindeki payı %35,57’ye yükseldi.

KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,63 – 2,68 TL fiyat aralığından 9.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,40’a yükseldi.

KLRHO – Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler tarafından 10,66 TL fiyattan 38.791.892 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,41’e yükseldi.

KLRHO – Vahit Kiler tarafından 10,66 TL fiyattan 38.791.892 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,42’ye yükseldi.

KLRHO – Ümit Kiler tarafından 10,66 TL fiyattan 39.015.300 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,42’ye yükseldi.

KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.500 adet pay 100 TL fiyattan geri alındı.

KLGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 463.000 adet pay 3,97 TL fiyattan geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 6,53 – 6,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 340.000 adet pay 19,89 – 19,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 31,92 – 32,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.887 adet pay 7,35 – 7,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 88,30 – 88,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 35,60 – 35,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 34,80 – 35,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.572 adet pay 48,52 – 49,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 242.865 adet pay 6,40 – 6,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 5,09 TL fiyattan geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.290.000 adet pay 19,98 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORZAX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 688.000 adet pay 58,95 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 181.700 adet pay 30,37 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.330.758 adet pay 1,57 – 1,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 3,66 – 4,15 TL fiyat aralığından 3.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,72’ye yükseldi.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 475.000 adet pay 7,63 – 7,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 31.000 adet pay 20,64 – 20,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

SAHOL – Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı tarafından 85,25 – 85,85 TL fiyat aralığından 175.650 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e yükseldi.

SAHOL – Dilek Sabancı tarafından 85,20 – 86,30 TL fiyat aralığından 1.155.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya yükseldi.

SAHOL – Kıvanç Zaimler tarafından 82,25 – 85,95 TL fiyat aralığından 175.650 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e yükseldi.

SAHOL – Serra Sabancı tarafından 85,20 – 86,20 TL fiyat aralığından 1.155.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,64’e yükseldi.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 5,44 TL fiyattan geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 4,27 – 4,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 291.204 adet pay 7,08 – 7,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 196,90 – 199,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.378.029 adet pay 1,94 – 1,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.554.994 adet pay 6,39 – 6,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

ZERGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 88.635 adet pay 6,77 – 6,854 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

Hisse Kodu Şirket Genel Kurul Saati Toplantı Türü ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10:30 Olağan MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. 11:00 Olağanüstü

(İNFO YATIRIM)