Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) ile ilgili yeni kararlarını açıkladı. Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine bazı payların Borsa İstanbul'da alım satıma kapatılmasına yönelik karar alınırken, yatırımcıların zararlarının tazmini için yargı yoluna başvurabileceği bildirildi.

SPK'DAN TERA YATIRIM HOLDİNG'E YENİ YAPTIRIM

SPK'nın 19 Ekim 2026 tarihli ve 2026/71 sayılı bülteninde, Peker GYO'nun yönetim kontrolünün el değiştirmesine ilişkin önemli kararlar yer aldı.

Tera Yatırım Holding A.Ş., Peker GYO'nun 314 milyon 754 bin 719,80 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralarak şirketin yönetim kontrolünü elde etmişti.

Bu işlem nedeniyle ortaya çıkan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün 16-29 Eylül 2026 tarihleri arasında yerine getirilmesi gerekiyordu. Ancak yükümlülüğün tamamlanmaması üzerine SPK yeni tedbirler uygulama kararı aldı.

TERA BAĞLANTILI PAYLARA ALIM SATIM KISITLAMASI

SPK kararına göre Tera Yatırım Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un oy hakları 16 Eylül 2026 itibarıyla donan ilgili payları, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar Borsa İstanbul'da alım satıma konu yapılmayacak paylar statüsüne alınacak.

Söz konusu kısıtlama, bu payları borsa dışında devralacak kişiler için de geçerli olacak.

Karar, PEKGY hisselerinin tamamının işlemden kaldırılması anlamına gelmiyor. Tedbir, SPK kararında belirtilen payları kapsıyor.

TASFİYE EDİLEN FONLARIN OY HAKLARI ÇÖZÜLECEK

SPK, 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiye edilmesine karar verilen dört Tera Portföy fonunun Peker GYO'daki donmuş oy haklarının çözülmesine de karar verdi.

Böylece tasfiye sürecindeki fonların oy hakları üzerindeki kısıtlamalar kaldırılırken, diğer bazı Tera bağlantılı paylara yönelik tedbirler devam edecek.

PEKGY yatırımcılarına dava yolu

SPK kararının en önemli başlıklarından biri de yatırımcıların zararlarının tazmini oldu.

Kurul, zorunlu pay alım teklifinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle, Tera Yatırım Holding'in Peker GYO paylarını devraldığının kamuya açıklandığı tarihte hissedar olan yatırımcıların, varsa oluşan zararlarının karşılanması için Tera Yatırım Holding hakkında yargı yoluna başvurabileceğini bildirdi.

Bu karar, yatırımcılara otomatik tazminat ödeneceği anlamına gelmiyor. Olası zararların tazmini için hukuki süreç işletilmesi gerekiyor.