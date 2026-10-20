Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla ekonomi yönetiminde önemli görev değişikliklerine gidildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

SPK VE KGK BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu SPK'nın Başkanı Mahmut Sütcü görevinden alındı.

Aynı kararla KGK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de görevine son verildi.

Kararlarda iki kurumun yeni başkanlarına ilişkin bir atama bilgisi yer almadı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YENİ ATAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.

Gelir İdaresi Başkanlığına ise Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan getirildi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Kaan Kasım, Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili atanırken, Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Ferhat Dinçer getirildi.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

SPK ve KGK'nın üst yönetiminde yapılan görev değişiklikleri, sermaye piyasalarının düzenlenmesi, finansal raporlama ve bağımsız denetim alanları açısından önem taşıyor.

Özellikle SPK Başkanlığında yaşanan değişimin ardından kurulun yeni başkanının kim olacağı ve önümüzdeki dönemde izlenecek düzenleyici yaklaşım gündemde olacak.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Muğla İl Müdürü Ömer Bolat, Muş İl Müdürü Yusuf Akkaya ve Afyonkarahisar İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı.

Bakanlığın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ecevit Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nedim Arsal atandı.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Mehmet Kuyumcu, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Abdullah Yenigün getirildi.

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Denizli İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ertuğrul Yıldırım, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Özgür Somuncu atandı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Sarıkaya, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Turan, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mesut Önem tayin edildi.

Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Kastamonu İl Müdürü Oktay Marşap, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Resul Deveci getirildi.

DİĞER ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Doktor Ali Ulvi Çalık, İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzman Doktor Refik Akman atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş atanırken, Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel görevden alındı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, Birinci Hukuk Müşavirliğine Nigar Genç atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Özge Umut Eker atandı.