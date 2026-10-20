20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı. Ekonomi yönetiminde yapılan üst düzey görev değişikliğinin ardından Taşkın'ın hayatı, eğitimi ve kariyeri gündeme geldi. Peki, Kutluhan Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

KUTLUHAN TAŞKIN KİMDİR?

Kutluhan Taşkın, 1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamlayan Taşkın, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

2007-2009 yılları arasında ABD'deki Cornell Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Kamu yönetimi, ekonomik planlama ve stratejik bütçe çalışmaları alanlarında çeşitli görevler üstlenen Taşkın, uzun yıllar ekonomi bürokrasisinde çalıştı.

KUTLUHAN TAŞKIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1978 doğumlu olan Kutluhan Taşkın, 2026 yılı itibarıyla 47 veya 48 yaşındadır. Konya'nın Akşehir ilçesinde doğan Taşkın, aslen Konyalıdır.

KUTLUHAN TAŞKIN DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kutluhan Taşkın, kamu görevine 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatında Planlama Uzman Yardımcısı olarak başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2011-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür Vekili olarak çalıştı.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne getirilen Taşkın, 2021 yılında aynı kurumda Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Taşkın, Ekim 2026'da Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine de atanmıştı.

KUTLUHAN TAŞKIN HANGİ GÖREVE ATANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

Taşkın, yeni görevinden önce Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Aynı atama kararları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de görevden alındı.