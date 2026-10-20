Günün en yüksek tutarlı geri alımına ORZAX imza attı. Şirket, ortalama 58,95 TL fiyattan 688.000 adet pay alarak yaklaşık 40,6 milyon TL’lik geri alım gerçekleştirdi.

Adet bazında ise liderlik TUKAS’ta kaldı. Şirket, ortalama 1,97 TL fiyattan 9.378.029 lot hissedoyumu sağlayarak günün en yüksek hacimli geri alımını yaptı.

TUKAS’ı 6,9 milyon lot ile AKFGY (ortalama 2,39 TL) ve 2,33 milyon lot ile RNPOL (ortalama 1,61 TL) takip etti.

ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖNEMLİ ALIMLAR

Piyasada dikkat çeken diğer yüksek tutarlı ve hacimli geri alımlar ise şu şekilde sıralandı:

• GENIL: 2.000.000 adet (Ortalama: 4,92 TL)

• ENERY: 1.760.000 adet (Ortalama: 13,38 TL)

• ULUUN: 1.554.994 adet (Ortalama: 6,50 TL)

• ORGE: 1.290.000 adet (Ortalama: 20,56 TL)

• GEDIK: 962.201 adet (Ortalama: 4,75 TL)

• KRVGD: 900.000 adet (Ortalama: 2,11 TL)

Fiyat bazında yüksek seviyelerden gerçekleşen işlemlerde ise GRSEL (17.313 adet - Ortalama: 262,41 TL), ATATP (20.000 adet - Ortalama: 212,96 TL) ve TABGD (25.000 adet - Ortalama: 198,10 TL) öne çıktı.

Hisse Senedi Adet Ortalama Fiyat (₺) AAGYO 250.000 7,71 ADGYO 85.000 41,33 AHGAZ 350.000 45,2 AKFGY 6.900.000 2,39 ARSAN 266.000 2,96 ASGYO 294.583 8,77 ATAKP 60.000 33,23 ATATP 20.000 212,96 AZTEK 505.167 2,72 BORSK 210.000 4,81 BULGS 110.000 11,25 DAGI 76.457 5,66 EGEGY 15.000 14,49 EKOS 190.000 3,02 ENERY 1.760.000 13,38 EUYO 30.000 3,76 GEDIK 962.201 4,75 GENIL 2.000.000 4,92 GENTS 275.000 3,7 GIPTA 50.000 25,3 GRSEL 17.313 262,41 KARTN 7.500 100 KLGYO 463.000 3,97 KPEKS 100.000 49,44 KRVGD 900.000 2,11 KZGYO 154.000 18,27 LXGYO 75.000 6,54 MASFN 80.000 32,05 MAVI 350.000 35,79 MCARD 10.000 88,4 METEN 340.000 19,92 MEYSU 500.887 7,35 NTHOL 350.000 35,09 OFSYM 60.572 49,48 ORGE 1.290.000 20,56 ORZAX 688.000 58,95 OYLUM 242.865 6,44 PCILT 181.700 30,37 RNPOL 2.330.758 1,61 SANKO 31.000 20,78 SOKE 475.000 7,74 TABGD 25.000 198,1 TATEN 200.000 4,28 TEZOL 42.102 7,14 TUKAS 9.378.029 1,97 TUREX 400.000 5,44 ULUUN 1.554.994 6,5 ZERGY 88.635 6,79

Kaynak: Fintables

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