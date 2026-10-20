Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, hisse değerlerini desteklemek ve yatırımcı güvenini pekiştirmek amacıyla pay geri alım hamlelerini sürdürüyor. Son 24 saatlik verilere göre toplam 48 şirket piyasadan 34,7 milyon lotu aşkın pay geri alımı gerçekleştirdi.
Günün en yüksek tutarlı geri alımına ORZAX imza attı. Şirket, ortalama 58,95 TL fiyattan 688.000 adet pay alarak yaklaşık 40,6 milyon TL’lik geri alım gerçekleştirdi.
Adet bazında ise liderlik TUKAS’ta kaldı. Şirket, ortalama 1,97 TL fiyattan 9.378.029 lot hissedoyumu sağlayarak günün en yüksek hacimli geri alımını yaptı.
TUKAS’ı 6,9 milyon lot ile AKFGY (ortalama 2,39 TL) ve 2,33 milyon lot ile RNPOL (ortalama 1,61 TL) takip etti.
ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖNEMLİ ALIMLAR
Piyasada dikkat çeken diğer yüksek tutarlı ve hacimli geri alımlar ise şu şekilde sıralandı:
• GENIL: 2.000.000 adet (Ortalama: 4,92 TL)
• ENERY: 1.760.000 adet (Ortalama: 13,38 TL)
• ULUUN: 1.554.994 adet (Ortalama: 6,50 TL)
• ORGE: 1.290.000 adet (Ortalama: 20,56 TL)
• GEDIK: 962.201 adet (Ortalama: 4,75 TL)
• KRVGD: 900.000 adet (Ortalama: 2,11 TL)
Fiyat bazında yüksek seviyelerden gerçekleşen işlemlerde ise GRSEL (17.313 adet - Ortalama: 262,41 TL), ATATP (20.000 adet - Ortalama: 212,96 TL) ve TABGD (25.000 adet - Ortalama: 198,10 TL) öne çıktı.
|Hisse Senedi
|Adet
|Ortalama Fiyat (₺)
|AAGYO
|250.000
|7,71
|ADGYO
|85.000
|41,33
|AHGAZ
|350.000
|45,2
|AKFGY
|6.900.000
|2,39
|ARSAN
|266.000
|2,96
|ASGYO
|294.583
|8,77
|ATAKP
|60.000
|33,23
|ATATP
|20.000
|212,96
|AZTEK
|505.167
|2,72
|BORSK
|210.000
|4,81
|BULGS
|110.000
|11,25
|DAGI
|76.457
|5,66
|EGEGY
|15.000
|14,49
|EKOS
|190.000
|3,02
|ENERY
|1.760.000
|13,38
|EUYO
|30.000
|3,76
|GEDIK
|962.201
|4,75
|GENIL
|2.000.000
|4,92
|GENTS
|275.000
|3,7
|GIPTA
|50.000
|25,3
|GRSEL
|17.313
|262,41
|KARTN
|7.500
|100
|KLGYO
|463.000
|3,97
|KPEKS
|100.000
|49,44
|KRVGD
|900.000
|2,11
|KZGYO
|154.000
|18,27
|LXGYO
|75.000
|6,54
|MASFN
|80.000
|32,05
|MAVI
|350.000
|35,79
|MCARD
|10.000
|88,4
|METEN
|340.000
|19,92
|MEYSU
|500.887
|7,35
|NTHOL
|350.000
|35,09
|OFSYM
|60.572
|49,48
|ORGE
|1.290.000
|20,56
|ORZAX
|688.000
|58,95
|OYLUM
|242.865
|6,44
|PCILT
|181.700
|30,37
|RNPOL
|2.330.758
|1,61
|SANKO
|31.000
|20,78
|SOKE
|475.000
|7,74
|TABGD
|25.000
|198,1
|TATEN
|200.000
|4,28
|TEZOL
|42.102
|7,14
|TUKAS
|9.378.029
|1,97
|TUREX
|400.000
|5,44
|ULUUN
|1.554.994
|6,5
|ZERGY
|88.635
|6,79
Kaynak: Fintables
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