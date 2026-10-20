Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre Goldman Sachs International, 19 Ekim 2026 tarihinde piyasadan 1.047.047 adet SAHOL hissesi satın aldı.

Gerçekleştirilen hisse alım işleminin ardından, The Goldman Sachs Group, Inc.’in Sabancı Holding nezdindeki dolaylı oy hakları ve sermaye payı yüzde 3 kritik eşiğini aşmış oldu.

KAP açıklamasında, alım işleminin Goldman Sachs International tarafından tamamlandığı ve The Goldman Sachs Group'un kontrol gücü kapsamında söz konusu pay eşiğinin geçildiği belirtildi.

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