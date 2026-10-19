Sabancı Holding üst yönetiminden hisse fiyatını ve şirket performansını destekleyen önemli bir hamle geldi.

19 Ekim 2026 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre borsa piyasasında gerçekleştirilen işlemin detayları şu şekilde paylaşıldı:

• Alım Fiyat Aralığı: İşlem, hisse başına 85,25 TL – 85,95 TL fiyat aralığından tamamlandı.

• İşlem Miktarı: Toplamda 175.650 lot SAHOL payı satın alındı.

• Güncel Pay Oranı: Gerçekleştirilen bu alım işleminin ardından Zaimler'in Sabancı Holding sermayesindeki doğrudan payı/oy hakkı 19 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 0,0083 sınırına ulaştı.

ÜST YÖNETİMDEN HİSSEDARLARA GÜVEN MESAJI

Sermaye piyasalarında şirket CEO’su ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımları, yönetim tarafının şirketin geleceğine, operasyonel gücüne ve piyasa değerine duyduğu güvenin doğrudan bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Son dönemde borsadaki dalgalı seyir ortamında yapılan bu hacimli alım, yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

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