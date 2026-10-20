Borsa İstanbul'da işlem gören Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) hisselerinde dikkat çeken bir işlem gerçekleşti. BIST 100 endeksinin yüzde 2,49 değer kaybettiği 19 Ekim Pazartesi günü, GUBRF paylarında özel emir yöntemiyle yaklaşık 20 milyon TL'lik işlem yapıldı.

GUBRF HİSSELERİNDE 54 BİN LOT EL DEĞİŞTİRDİ

19 Ekim 2026 tarihinde Gübretaş hisselerinde gerçekleştirilen özel emir işleminin toplam büyüklüğü 19 milyon 980 bin TL oldu.

İşlem kapsamında 54 bin lot GUBRF hissesi, pay başına 370 TL fiyat üzerinden el değiştirdi.

İşlemin ayrıntıları şöyle:

İşlem detayı Tutar Hisse kodu GUBRF İşlem tarihi 19 Ekim 2026 Özel emir işlem hacmi 19.980.000 TL İşlem miktarı 54.000 lot Hisse başına işlem fiyatı 370,00 TL

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşarak gerçekleştirdiği pay alım satım işlemidir. Bu işlemler, normal emir defterindeki anlık fiyatlardan farklı koşullarda yapılabilir.

Özel emir yöntemi özellikle yüksek tutarlı pay transferlerinde kullanılabiliyor.

GÜBRETAŞ HİSSELERİNİ KİM ALDI?

GUBRF hisselerinde gerçekleştirilen 19,98 milyon TL'lik özel emir işleminde alıcı ve satıcı tarafların kimliklerine ilişkin paylaşılan verilerde bilgi bulunmuyor.

Bazı yüksek tutarlı işlemlerin ardından ilgili kişiler veya kurumlar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pay alım satım bildirimleri yapılabiliyor.

Ancak bu tür bir bildirim bulunmadığı sürece yalnızca özel emir işlem verilerinden hisselerin kim tarafından alındığı veya satıldığı belirlenemiyor.

Özel emir işleminin gerçekleşmesi, tek başına şirketin ortaklık yapısında bildirim gerektiren bir değişiklik olduğu anlamına gelmiyor.

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