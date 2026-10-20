Şirketin 15 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı başvurusu, SPK’nın 16 Ekim 2026 tarihli kararıyla onaylandı.

Şirket tarafından 20 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 25 Eylül 2026 tarihinde SPK’ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığı bildirildi. Onay, SPK’nın 2026/70 sayılı Haftalık Bülteni’nde de yayımlandı.

İHRAÇ TAVANI 15 MİLYAR TL OLARAK BELİRLENDİ

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre, borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanı 15 milyar TL olarak belirlendi. İhracın yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanırken satışın tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

SPK’nın 16 Ekim 2026 tarihli ve 71/1826 sayılı kararıyla onaylanan ihraç tavanı, 16 Ekim 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

AEFES’İN BORÇLANMA ARACI İHRACINA İLİŞKİN DETAYLAR

Açıklama Bilgi Şirket Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) Yetkili organ karar tarihi 25 Eylül 2026 SPK başvuru tarihi 25 Eylül 2026 İhraç tavanı 15.000.000.000 TL Kıymet türü Borçlanma aracı Satış türü Tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış İhraç yeri Yurt içi SPK onay tarihi 16 Ekim 2026 SPK karar numarası 71/1826 İhraç tavanının son geçerlilik tarihi 16 Ekim 2027

SPK onayı, AEFES’in belirlenen tavan kapsamında borçlanma aracı ihraç edebilmesine ilişkin sürecin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Açıklanan 15 milyar TL’lik tutar ihraç tavanını ifade ediyor; fiilen gerçekleştirilecek ihraçların tutarı ve koşulları ayrıca yapılacak açıklamalarla netleşecek.

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