Endeks değişikliğinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde geçerli olacağı bildirildi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, RAL Yatırım Holding’in BIST 500 endeksi kapsamından çıkarılması nedeniyle endekste değişikliğe gidildi.

Kaynak: KAP

ETİLER GIDA BIST 500 ENDEKSİ’NE DAHİL EDİLDİ

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.1’inci maddesi doğrultusunda, RAL Yatırım Holding’in yerine 2026 yılının dördüncü üç aylık dönemi için BIST 500 endeksinde üçüncü yedek olarak belirlenen Etiler Gıda dahil edilecek.

Söz konusu değişiklik, 1 Ekim 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

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