Borsa İstanbul'da seansın ilk yarısı geride kalırken, aracı kurumların işlem hacimleri ve portföy tercihleri netleşmeye başladı.

20 Ekim 2026 tarihi saat 12:27 itibarıyla elde edilen verilere göre Ziraat Yatırım toplamda -207,75 milyon TL net hacim ile satıcılı bir seyir izledi.

Kurumun toplam satışlarında ilk sırada Hedef Holding ve Ziraat Portföy fonları yer alırken, en çok satış yapılan hisse senetleri şu şekilde sıralandı:

• HEDEF: -146,05 milyon TL (yüzde 17,37 pay - maliyet: 18,603 TL)

• ZPLIB: -126,82 milyon TL (yüzde 15,09 pay - maliyet: 189,172 TL)

• KTLEV: -122,68 milyon TL (yüzde 14,59 pay - maliyet: 5,63 TL)

• BALSU: -32,86 milyon TL (yüzde 3,91 pay - maliyet: 7,195 TL)

• PEKGY: -26,58 milyon TL (yüzde 3,16 pay - maliyet: 1,161 TL)

ALIM TARAFINDA ENERJİ, SAVUNMA VE HAVACILIK ÖNE ÇIKTI

Net hacimde satıcılı pozisyonda bulunan Ziraat Yatırım, alım tarafında ise BIST 100’ün ağırlığı yüksek sanayi ve bankacılık devlerine yöneldi. Kurumun en çok tercih ettiği hisse 59,63 milyon TL net alım ile Tüpraş (TUPRS) oldu.

Ziraat Yatırım'ın alım listesinde öne çıkan hisseler şunlar oldu:

• TUPRS: 59,63 milyon TL (yüzde 9,42 pay - maliyet: 357,756 TL)

• ASELS: 57,71 milyon TL (yüzde 9,12 pay - maliyet: 325,707 TL)

• TRMET: 46,05 milyon TL (yüzde 7,28 pay - maliyet: 119,247 TL)

• THYAO: 40,51 milyon TL (yüzde 6,40 pay - maliyet: 267,669 TL)

• GARAN: 34,08 milyon TL (yüzde 5,39 pay - maliyet: 132,78 TL)

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