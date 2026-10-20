Küresel piyasalarda bakır fiyatları, yapay zekâ yatırımları, savunma sanayisindeki büyüme ve arz sıkıntısının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Yıl başından bu yana yüzde 15,8 değer kazanan bakır, son 12 ayda yüzde 30'un üzerinde yükselerek altından daha güçlü bir performans sergiledi. Uzmanlar, artan talep ve küresel arz endişelerinin bakır fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini belirtiyor.

BAKIR TALEBİNDE YAPAY ZEKÂ VE SAVUNMA ETKİSİ

Elektronik cihazlardan otomobillere, binalardan elektrik altyapılarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bakır, son dönemde stratejik önemi artan ham maddeler arasında öne çıkıyor. Ülkelerin ekonomik büyüme ve ulusal güvenlik hedefleri açısından bakıra daha fazla önem vermesi, metale yönelik talebi destekliyor.

Bakır fiyatlarındaki yükselişin temel nedenlerinden biri, yapay zekâ yatırımlarındaki artış olarak gösteriliyor. Büyük teknoloji şirketlerinin kurduğu veri merkezleri ve bu tesislerin enerji ihtiyacını karşılayan elektrik altyapıları, yüksek miktarda bakır kullanımını gerektiriyor. Teknoloji yatırımlarının devam etmesiyle bakır talebinin de artması bekleniyor.

Savunma sanayisi de bakır talebini artıran sektörler arasında yer alıyor. Askerî elektronik sistemler, haberleşme cihazları ve farklı savunma teknolojilerinde kullanılan bakır, artan savunma harcamalarıyla birlikte daha fazla önem kazanıyor. Ivanhoe Electric Üst Yöneticisi (CEO) Taylor Melvin, savunma alanındaki harcamaların bakıra yönelik ihtiyacı desteklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.

BAKIR FİYATLARI TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI DURDURMAYABİLİR

Bakır fiyatlarındaki yükselişin, büyük teknoloji şirketlerinin yatırım planlarını doğrudan durdurması beklenmiyor. Taylor Melvin'e göre veri merkezi yatırımı yapan şirketler, kararlarını yalnızca bakır fiyatlarına göre şekillendirmiyor. Bu durum, bakır maliyetleri artsa bile teknoloji sektöründen gelen talebin güçlü kalabileceğine işaret ediyor.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI VE ÇİN'DEKİ STOKLAR İZLENİYOR

Bakır fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında ABD'nin olası gümrük vergisi kararı ve Çin'deki düşük stok seviyeleri de bulunuyor. ABD Ticaret Bakanlığı, rafine bakır ithalatına 1 Ocak 2027 itibarıyla yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını önermişti. Ancak söz konusu öneriye ilişkin henüz kesin bir karar alınmadı.

Vergi ihtimali nedeniyle ABD'de yüksek miktarda bakır stoklandığı belirtilirken Aberdeen Investments yöneticisi Iain Pyle, Çin'deki stokların oldukça düşük seviyelerde bulunduğuna dikkat çekti. Pyle, küresel bakır arzının artan talebi karşılamakta zorlandığını ve bu durumun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.

BAKIR FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlar, yapay zekâ, enerji altyapısı ve savunma sanayisine yönelik yatırımların bakır talebini desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. Özellikle küresel arzın talep artışına ayak uydurmakta zorlanması, fiyatlarda yeni yükselişlerin önünü açabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

ABD'nin gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizlikler ve Çin'deki stok seviyeleri de bakır piyasasının yönü açısından yakından takip ediliyor. Talep artışının sürmesi ve arz sıkıntısının devam etmesi hâlinde bakır fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya