Türkiye'nin önde gelen ayakkabı perakendecilerinden FLO Mağazacılık, ikinci kez halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu. İlk halka arz başvurusunu 2024 yılında gerçekleştiren ancak süreci sonuçlanmayan şirket, 19 Ekim 2026'da yeniden harekete geçti. FLO, bu kez 510 milyon lot payı halka arz etmeyi planlıyor.

Yeni başvuruda mevcut ortakların pay satışına yer verilmezken, şirketin sermayesinin 2,69 milyar TL'den 3,2 milyar TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

FLO HALKA ARZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, FLO Mağazacılık'ın halka arz başvurusuna ilişkin detaylar paylaşıldı.

Şirketin 2024 yılında sermaye artırımı ve ortak pay satışı yöntemiyle SPK'ya başvuruda bulunduğu ancak söz konusu sürecin sonuçlandırılmadığı hatırlatıldı.

FLO, bu kez halka arzını yalnızca sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirmek amacıyla 19 Ekim 2026 tarihinde yeniden başvuru yaptı.

FLO HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

FLO Mağazacılık'ın mevcut 2 milyar 690 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 3 milyar 200 milyon TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Sermaye artırımı kapsamında toplam 510 milyon TL nominal değerli, 510 milyon adet B grubu payın halka arz edilmesi öngörülüyor.

Halka arz detayı Planlanan tutar Mevcut sermaye 2.690.000.000 TL Halka arz sonrası sermaye 3.200.000.000 TL Sermaye artırımı 510.000.000 TL Halka arz edilecek pay 510.000.000 lot Pay grubu B Halka arz yöntemi Sermaye artırımı Ortak satışı Yok Başvuru tarihi 19 Ekim 2026

FLO'NUN HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan sermaye artırımı ve halka arz edilecek pay miktarına göre FLO Mağazacılık'ın halka arz sonrası halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 15,94 olması öngörülüyor.

Şirketin sermayesi ise halka arz kapsamında yaklaşık yüzde 18,96 oranında artırılacak.

Halka arzın yalnızca sermaye artırımı yoluyla yapılacak olması nedeniyle mevcut ortaklar tarafından pay satışı gerçekleştirilmeyecek. Halka arzdan elde edilecek kaynak, ihraç giderleri düşüldükten sonra şirkete aktarılacak.

FLO HALKA ARZ TARİHİ VE HİSSE FİYATI BELLİ OLDU MU?

FLO Mağazacılık'ın halka arz başvurusuna ilişkin açıklamada, payların satış fiyatı, talep toplama tarihleri ve bireysel yatırımcılara dağıtım yöntemi hakkında bilgi verilmedi.

Halka arzın gerçekleştirilebilmesi için SPK'nın izahnameyi onaylaması gerekiyor.

19 Ekim'de yapılan başvuru, halka arzın onaylandığı anlamına gelmiyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında halka arz fiyatı ve diğer ayrıntıların açıklanması bekleniyor.

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