Şirket yönetiminin hisseyi desteklemek amacıyla devreye soktuğu pay geri alım kararına rağmen satış baskısı devam ederken, hisse fiyatı halka arz seviyesinin de oldukça altına geriledi.

Ağustos 2026’da 85,40 TL fiyatla Borsa İstanbul’a karlı bir başlangıç yapan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA), yatırımcıların yoğun ilgisiyle 3 Eylül 2026 tarihinde 209,00 TL seviyesine tırmanarak rekor kırmıştı.

Ancak rekor seviyenin görülmesinin ardından başlayan sert satış dalgası, şirketin duyurduğu pay geri alım programına rağmen son seanslarda da derinleşerek devam etti.

HALKA ARZ FİYATININ YÜZDE 51 ALTINA İNDİ

Dün kapanışı tabandan yapan ve bugün de yüzde 9,97 düşüşle 41,74 TL taban fiyata gerileyen TKNKA, 85,40 TL olan halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 51,12 altına gerilemiş oldu.

Zirve fiyatı olan 209,00 TL'ye göre yaşanan toplam değer kaybı ise yüzde 80'i aştı.

GÜNLÜK İŞLEM HACMİ VE FİYAT VERİLERİ

13 Ekim seansı ortası itibarıyla hissenin teknik tablosunda öne çıkan detaylar şu şekilde gerçekleşti:

• Son Fiyat: 41,740 TL (-Yüzde 9,97)

• Gün İçi En Yüksek / En Düşük: 44,720 TL / 41,740 TL

• Açılış Fiyatı: 44,100 TL

• Toplam İşlem Hacmi: 179,72 milyon TL

BOFA ALIM TARAFINDA, VAKIF YATIRIM SATIŞTA

Günün aracı kurum dağılımı verilerine bakıldığında, saat 13:31 itibarıyla ilk 5 kurum arasında 23.622.000 TL tutarında pozitif net para girişi gerçekleştiği görüldü:

• En Çok Alım Yapan Kurumlar:



o Bank of America (BofA): 166.337 net lot (yüzde 28,08 pay, Maliyet: 42,627 TL)

o Ata Yatırım: 93.618 net lot (yüzde 15,80 pay, Maliyet: 41,796 TL)

o İş Yatırım: 78.563 net lot (yüzde 13,26 pay, Maliyet: 42,956 TL)

o Ünlü Menkul: 63.774 net lot (yüzde 10,76 pay)

o Meksa Yatırım: 50.771 net lot (yüzde 8,57 pay)

o Diğer: 139.359 lot (yüzde 23,52)

• En Çok Satış Yapan Kurumlar:



o Vakıf Yatırım: -179.843 net lot (yüzde 30,36 pay, Maliyet: 43,136 TL)

o Ziraat Yatırım: -93.336 net lot (yüzde 15,75 pay, Maliyet: 41,642 TL)

o Garanti BBVA: -56.731 net lot (yüzde 9,58 pay)

o A1 Capital: -54.007 net lot (yüzde 9,12 pay)

o Tacirler Yatırım: -45.524 net lot (yüzde 7,68 pay)

o Diğer: -162.981 lot (yüzde 27,51)

Yabancı kurumlardan BofA'nın dip seviyelerden alım tarafında yer almasına rağmen yerli kurumların yoğun satışı, hisse üzerindeki taban baskısının devam etmesine yol açıyor.

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