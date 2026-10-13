Google Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılamayacağını duyurdu.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre Bakan Şimşek, pazartesi akşamı düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ankara’daki kritik ekonomi gündemi ve toplantı trafiği nedeniyle programını iptal ettiğini belirtti.

IMF Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini düşürdü! Enflasyon beklentisini açıkladı IMF Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini düşürdü! Enflasyon beklentisini açıkladı

TEMEL GEREKÇE: BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ VE FON KURULU MESAİSİ

Bakan Şimşek’in yurt dışı programını iptal etmesinde iki ana gündem maddesi etkili oldu: 2027 bütçe mesaisi ve fon kurulu toplantıları.

16 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında, bakanlıkların bütçe taleplerine ilişkin son değerlendirme toplantıları yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen ve finansal piyasalar ile fon süreçlerine dair adımların ele alındığı Fon Kurulu toplantıları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Şimşek, söz konusu kritik toplantıların takvimi nedeniyle Bangkok'taki zirvede yer alamayacağını ifade etti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pasifik Holding'in patronundan dev hisse alımı!Pasifik Holding'in patronundan dev hisse alımı!
Cari denge ağustosta 4,05 milyar dolar fazla verdiCari denge ağustosta 4,05 milyar dolar fazla verdi

Google Haberler