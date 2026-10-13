Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre Bakan Şimşek, pazartesi akşamı düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ankara’daki kritik ekonomi gündemi ve toplantı trafiği nedeniyle programını iptal ettiğini belirtti.

TEMEL GEREKÇE: BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ VE FON KURULU MESAİSİ

Bakan Şimşek’in yurt dışı programını iptal etmesinde iki ana gündem maddesi etkili oldu: 2027 bütçe mesaisi ve fon kurulu toplantıları.

16 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında, bakanlıkların bütçe taleplerine ilişkin son değerlendirme toplantıları yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen ve finansal piyasalar ile fon süreçlerine dair adımların ele alındığı Fon Kurulu toplantıları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Şimşek, söz konusu kritik toplantıların takvimi nedeniyle Bangkok'taki zirvede yer alamayacağını ifade etti.