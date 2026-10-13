Son dört yıllık dönemde küresel sermaye mobilizasyonunu üç kattan fazla artıran Dünya Bankası, Türkiye’de ise bu alanda yüzde 520’lik dikkat çekici bir büyüme oranına ulaştı.

2022 mali yılından bu yana Türkiye’ye yönlendirilen özel sermaye tutarı 21 milyar ABD dolarını aşarken, bu performans Türkiye’yi Dünya Bankası Grubu’nun dünya genelinde en yüksek düzeyde özel sermaye mobilize ettiği ülkeler arasına taşıdı.

BÜYÜME ORANI 4 YILDA YÜZDE 520’YE ULAŞTI

Dünya Bankası Grubu’nun yayımladığı verilere göre küresel ölçekte mobilize edilen özel sermaye 2022 mali yılındaki 35 milyar dolar seviyesinden 2026 mali yılında 112 milyar dolara tırmandı.

Türkiye’de ise özel sermaye mobilizasyonu aynı dönemde ivme kazanarak 2026 mali yılında tek başına 5,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

2022’den bu yana biriken toplam tutarın 21 milyar doları geçmesi, Türkiye’nin küresel fon akışındaki payını ve cazibesini belirgin şekilde artırdı.

KOBİ’LER VE KRİTİK ALTYAPI YATIRIMLARINA FİNANSMAN DESTEĞİ

Sağlanan özel sermaye akışı, Türkiye’de reel sektörün desteklenmesi, istihdamın artırılması ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde doğrudan rol oynuyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak ve girişimciliği teşvik etmek bu desteğin ana odak noktalarından birini oluşturuyor.

Bu kapsamda öne çıkan FINGROW Programı bünyesinde, Dünya Bankası Grubu’nun sağladığı 868 milyon ABD doları tutarındaki garanti mekanizması sayesinde, Türkiye’deki küçük işletmelerin kullanımına sunulmak üzere toplam 1,74 milyar ABD doları tutarında özel sermaye harekete geçirildi.

Sağlanan uzun vadeli finansman modelleriyle kritik altyapı projelerinde de özel sektör yatırımlarının önü açılmaya devam ediyor.